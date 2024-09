Flamengo e Vasco fazem clássico marcado por momentos distintos no setor ofensivo

Maracanã vai receber mais um Flamengo x Vasco neste domingo (15) (Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio)







Publicada em 15/09/2024

Flamengo e Vasco fazem o clássico carioca da 26ª rodada do Brasileirão. Os rivais estão em boa fase nas competições que ainda disputam. Por outro lado, vivem momentos distintos com as principais peças das equipes.

O Vasco conta com um artilheiro nato que vive um grande momento na carreira e garante resultados importantes. Foi da cabeça e dos pés de Vegetti que saiu a classificação às semifinais da Copa do Brasil, competição na qual o atacante é o artilheiro com seis gols. Além disso, o argentino também foi quem mais balançou a rede pelo Cruz-Maltino no Brasileirão (8).

Vegetti não só representa o faro de gols. O atacante significa a liderança e capitania do Vasco. Todo jogo, o "Pirata", como o argentino é conhecido, impressiona o torcedor com a entrega e luta em campo. É o típico jogador que faz o vascaíno se sentir representado em campo.

Por sua vez, o Flamengo vive crise no setor ofensivo. Desde o último confronto com o Vasco, o Rubro-Negro perdeu Everton Cebolinha e Pedro - artilheiro do Brasil no ano - com graves lesões que os afastam dos gramados pelo restante da temporada.

Como reposição ao ponta, o clube repartriou Michael, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, o camisa 30 também se lesionou e deve retornar à equipe apenas em outubro. Por outro lado, Luiz Araújo vive ótima fase, e Gonzalo Plata pode fazer sua estreia pelo Fla.

No comando de ataque, entretanto, a missão de encontrar um substituto é mais árdua. Na última quinta-feira (12), diante do Bahia, primeira partida sem Pedro, Tite optou por improvisar Bruno Henrique como centroavante. Gabigol, que retornou de contusão muscular, vive má fase e foi opção no banco de reservas. Carlinhos, por sua vez, não pode jogar a Copa do Brasil pelo Flamengo, mas é difícil imaginar que o ex-Nova Iguaçu será a solução para os problemas ofensivos do time.

Flamengo e Vasco fazem o clássico carioca na 26ª rodada (Foto: Arte Lance!)

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (15). A bola rola às 18h30, no Maracanã.