O que mudou no Flamengo desde o histórico 6 a 1 sobre o Vasco, no Brasileirão?

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 05:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a classificação na Copa do Brasil assegurada, o Flamengo volta a focar no Campeonato Brasileiro e se prepara para enfrentar o Vasco, no domingo (15). As equipes se reencontram pela primeira vez desde o histórico 6 a 1.

Em pouco mais de três meses, o Rubro-Negro sofreu com algumas mudanças impactantes, principalmente com relação a perda de atletas chaves por conta de lesões. Três jogadores que foram titulares no confronto do primeiro turno estão fora da temporada.

O que mudou no Flamengo?

Nos últimos meses, o Flamengo sofreu com diversas lesões sérias no elenco. Pedro, Cebolinha e Viña, que foram titulares no 6 a 1, estão fora da temporada e não enfrentam o Vasco no segundo turno do Brasileirão. Em meio a lesões, o Rubro-Negro foi ativo no mercado e trouxe reforços de peso. Na lateral-esquerda, Alex Sandro deve fazer sua estreia diante do Cruz-Maltino, enquanto Gonzalo Plata e Alcaraz podem ser opções de Tite. Naquele momento, o Flamengo entrou na rodada na 3ª colocação, mas assumiu a liderança com o triunfo sobre o Vasco. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a 4ª colocação, não tem chances de assumir o topo e pode deixar o G4 em caso de derrota. Por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, ficou três semanas sem atuar pelo Campeonato Brasileiro, tendo mais tempo para Tite trabalhar o elenco com jogos da Libertadores e Copa do Brasil. No cenário atual, o Flamengo encara o Vasco entre um duelo decisivo contra o Bahia no torneio mata-mata nacional e o jogo de ida das quartas de final da competição continental.

O que esperar?

Além das possíveis estreias de Alex Sandro e Gonzalo Plata, o Flamengo espera contar novamente com De La Cruz, que não se recuperou em tempo de enfrentar o Bahia, pela Copa do Brasil. A equipe também deve contar com as presenças de Varela e Pulgar no time titular, uma vez que foram preservados na última quinta-feira (12) por estarem voltando de suas seleções na Data Fifa.

O Rubro-Negro também entra em campo, mas com um olho no confronto do meio de semana contra o Peñarol, pela Libertadores. Ainda assim, o clube segue pressionado por bons desempenhos e resultados na principal competição doméstica.