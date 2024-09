O que mudou no Vasco desde a goleada sofrida para o Flamengo no Brasileirão?

Vasco enfrenta o Flamengo no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 14/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após se classificar para as semifinais da Copa do Brasil, o Vasco volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Cruz-Maltino vai encarar o seu maior rival: o Flamengo. Esta é a primeira vez que os clubes se reencontrar após o 6 a 1.

Pouco mais de três meses foram suficientes para que o Vasco vivesse um turbilhão de emoções distintas com mudanças drásticas. No entanto, o que parecia ser início de uma crise sem fim, hoje, pode-se dizer que o clube está em lua de mel com o torcedor.

🤔 O QUE MUDOU NO VASCO?

- Álvaro Pacheco foi demitido pelo presidente Pedrinho, e Pedro Martins, que hoje está no Botafogo, pediu para deixar o cargo de diretor de futebol;

- Rafael Paiva foi "efetivado" como técnico do Vasco. O clube não oficializou a efetivação, mas o sentimento é este;

- Marcelo Sant'Ana foi contratado para ser o novo diretor de futebol;

- Com Rafael Paiva no comando, o Vasco deu uma guinada no Campeonato Brasileiro e emplacou na Copa do Brasil. O cenário, que parecia de terra arrasada depois da goleada não existe mais, e o Cruz-Maltino sonha com voos mais altos;

- No clássico do primeiro turno, o Vasco era o 14º colocado, com seis pontos, um a mais do que o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Hoje, o Cruz-Maltino ocupa a 9ª posição, com 34 pontos, sete a menos que o primeiro time no G6, o São Paulo.

⚠️ O QUE ESPERAR?

O Vasco deve contar com a base do time que eliminou o Athletico-PR. Apesar do grupo ser praticamente o mesmo, o espírito é totalmente diferente do que sofreu a goleada. O Cruz-Maltino mostrar ser aguerrido e extremamente competitivo.

A expectativa fica em cima do possível retorno de Philippe Coutinho. O meia-atacante não entra em campo desde o empate com o Bragantino.