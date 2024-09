Mascote do Vasco: veja versões e história

O Almirante é o mascote do Vasco desde a década de 1940 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 14/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Falar sobre o mascote do Vasco é contar mais um rico capítulo da história do clube. Atualmente, o representante do time nos jogos em São Januário é o Almirante, simbolizando o navegador que deu nome à equipe, Vasco da Gama. Mas você sabia que o clube carioca já teve outro personagem? O Lance! conta a história para você.

Veja a história do mascote do Vasco

O Almirante foi criado na década de 1940 pelo chargista argentino Lorenzo Molas no Jornal dos Sports. Na ocasião, o personagem tinha como características o longo bigode, a barba, o sobrepeso e por não ter cabelo.

É interessante falar que Molas não só criou os mascotes do Vasco, mas também desenhou outros personagens como o Popeye com a camisa do Flamengo, o Cartola, para o Fluminense e o Pato Donald com o uniforme do Botafogo, que acabaram se tornando mascotes destes clubes na época em que foram desenhados, também na década de 1940 no Jornal dos Sports.

Voltando ao Vasco, o Almirante foi amplamente bem recebido pela torcida do clube, que era representado por Lorenzo sempre ao lado de uma caravela portuguesa, como um verdadeiro "lobo do mar". Assim, anos mais tarde, o clube carioca adotou a figura do Almirante como o seu mascote oficial.

Alguns mascotes esquecidos

O Vasco ainda teve a oportunidade de ter outros dois mascotes ao longo de sua história. O primeiro foi batizado de "Dom Corvo I e Único", idealizado pelo jornalista Álvaro do Nascimento Rodrigues e desenhado pelo cartunista Otelo Caçador, sendo publicado no Jornal dos Sports no ano de 1947, em uma tentativa de embalar um novo personagem para a equipe, mas perdeu força no final da década de 1950.

O Dom Corvo é um dos mascotes que foram esquecidos pela torcida do Vasco (Foto: Reprodução)

O segundo mascote, que ainda está presente no estatuto do clube é "Barbosinha", que foi escolhido como um outro representante para o Vasco em votação dos sócios em 2020. O mascote é uma homenagem ao ex-goleiro e ídolo do clube, Barbosa. A ideia foi de também entregar um personagem ao público infantil.