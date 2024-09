Maracanã ou São Januário? Torcedor do Vasco opinia sobre escolha do mando de campo

Copiar Link

Publicada em 14/09/2024

O torcedor do Vasco se orgulha ao dizer que tem dois estádios. Marcantes para a história do clube, Maracanã e São Januário tem um espaço no coração dos vascaínos.

Na última sexta-feira (13), o GE noticiou que o clube estuda levar a partida decisiva da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, para o Maracanã, e isso dividiu as opiniões dos vascaínos. No Instagram, o Cria Lab Pedro Felipe Morais, do News Colina, falou sobre o assunto e deu sua opinião.

— Eu, particularmente, acho que o Vasco deve levar esse jogo para São Januário. O fator que deve pesar é que vamos ficar sem São Januário, do jeito que conhecemos, por muito tempo. Vai ser uma despedida em grande estilo, poético, afirmou o Cria Lab.

O Vasco aguarda o sorteio dos mandos para tomar uma decisão. Uma potencial decisão em casa pode favorecer a escolha por São Januário, mas uma eventual partida de ida como mandante pode pesar a favor do Maracanã. O departamento de futebol também vai fazer parte da reunião e o seu voto pode pesar na decisão pelo local.