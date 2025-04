Vasco abre conversas com técnico Fernando Diniz

O Vasco tenta a contratação do técnico Fernando Diniz. O clube tem o treinador - nome favorito do presidente Pedrinho - como prioridade para assumir o cargo deixado por Fábio Carille. A informação é do portal "Ge".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A diretoria do Cruz-Maltino abriu conversas com os representantes do técnico ex-Fluminense e Seleção Brasileira, que tem como empresário Giuliano Bertolucci. O Vasco lidava com a concorrência do Santos, mas o clube paulista acertou termos com Cléber Xavier para a posição.

Diniz, por sua vez, vê com bons olhos a possibilidade de assumir o Gigante da Colina. O treinador gosta de morar no Rio de Janeiro e assumiria o clube pela segunda vez. Na primeira, em 2021, quando a equipe estava na Série B, comandou o time em apenas 12 partidas.

continua após a publicidade

Apesar da ideia agradar o técnico, o maior empecilho é financeiro. Diniz teria de aceitar diminuir o salário que recebia nos últimos trabalhos para assumir o Vasco.

Últimos trabalhos de Fernando Diniz

​Fernando Diniz viveu o auge de sua carreira em 2023, ao conduzir o Fluminense à conquista inédita da Libertadores. No mesmo ano, assumiu interinamente a Seleção Brasileira, conciliando as funções até sua saída da Amarelinha em janeiro de 2024, após resultados irregulares. O desempenho caiu também no do clube carioca, e o trabalho foi encerrado em junho do mesmo ano.

continua após a publicidade

Meses depois, o técnico foi contratado pelo Cruzeiro com contrato até dezembro de 2025. No entanto, sua passagem foi marcada por desempenho abaixo do esperado, com apenas quatro vitórias em 20 jogos e aproveitamento de 35%. A derrota na final da Copa Sul-Americana para o Racing e os tropeços no Campeonato Mineiro em 2025 agravaram a pressão, culminando em sua demissão em janeiro de 2025.

➡️ Alvo de Pedrinho para ser técnico do Vasco divide web: ‘É tudo ou nada’