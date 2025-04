Vasco tem retorno importante e Payet fora contra o Operário-PR

O Vasco divulgou nesta terça-feira (29) a lista de relacionados para o duelo com o Operário-PR, em Ponta Grossa, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A principal novidade é o retorno de Tchê Tchê, que fica à disposição após quatro partidas.

O meio-campista esteve liberado dos últimos compromissos por questões familiares. Assim, não joga desde a vitória por 3 a 1 sobre o Sport, no último dia 12, pela terceira rodada do Brasileirão. Ele desfalcou o Cruz-Maltino diante de Ceará, Flamengo, Lanús e Cruzeiro. Além do camisa 3, Adson e Lucas Piton, poupados na derrota para a Raposa no último domingo (27), também estão relacionados.

Por outro lado, o Vasco ainda terá os desfalques de Maurício Lemos e Dimitri Payet. O zagueiro segue se recuperando de fratura na costela, enquanto o francês realiza trabalhos de força e condicionamento físico por conta da lesão no joelho.

Confira abaixo os relacionados do Vasco par enfrentar o Operário-PR

Relacionados do Vasco para enfrentar o Operário-PR pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação / Vasco)

Planejamento do Vasco

O elenco cruz-maltino treinou pela manhã no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro, e embarcou rumo a Curitiba nesta tarde. Por lá, o grupo terá atividade na manhã de quarta-feira (30), no CT do Coritiba.

Operário-PR e Vasco se enfrentam na próxima quinta-feira (1º), às 16h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta ocorre no dia 20 de maio, em São Januário.

