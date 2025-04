Vasco faz sete no Flamengo no agregado e vai à final da Copa do Brasil sub-17

O Vasco voltou a vencer o Flamengo nesta terça-feira (29), desta vez por 3 a 0, e está na final da Copa do Brasil sub-17 com 7 a 2 no agregado da semifinal. Kaique, Diego Minete e Andrey Fernandes fizeram os gols da vitória no estádio Luso Brasileiro.

Vasco sub-17 x Flamengo sub-17: como foi o jogo?

Vasco e Flamengo fizeram um primeiro tempo muito pegado, com poucas chandes até os minutos finais. Contudo, já aos 41 minutos, o Vasco abriu o placar com Kaique, de cabeça, após cobrança de falta de Lucas Rafael. O Flamengo tentou responder rapidamente e abriu espaço para o rival, que não demorou a ampliar a vantagem. Andrey Fernandes achou Diego Minete, que marcou o segundo aos 43'.

No segundo tempo, o Vasco se postou na defesa e apostou nos contra-ataques, enquanto o Rubro-Negro controlou a posse de bola em busca de um milagre. Melhor para o Cruz-Maltino, que sacramentou a classificação com gol de Andrey Fernandes aos 43' da segunda etapa.

O que vem por aí?

O Vasco enfrenta o Bahia na grande final da Copa do Brasil sub-17. O Esquadrão de Aço venceu o São Paulo por 1 a 0 (5 a 4 no agregado) fora de casa nesta terça-feira (29), na outra semifinal. O Cruz-Maltino será o mandante da decisão em final única, sem data definida.

