ExpoVasco: São Januário recebe evento especial para vascaínos

Neste sábado (21), São Januário receberá a ExpoVasco - um evento especial que promete emocionar os torcedores e exaltar o legado do clube. Realizada pela segunda vez na Colina Histórica, a exposição reunirá relíquias, objetos históricos e homenagens que revisitam episódios marcantes do Gigante da Colina, fortalecendo o sentimento de pertencimento da torcida vascaína.

Os ingressos para a ExpoVasco estão disponíveis no site oficial do clube e também na bilheteria do estádio, com valores acessíveis tanto para sócios quanto para o público em geral.

ExpoVasco: ingressos, data, hora e local

O evento ocorrerá neste sábado (20), das 10h às 18h, com entrada pela Avenida Roberto Dinamite.

📅Data: 21 de junho

📍Local: Estádio de São Januário

🎫Ingressos: A partir de R$15 para sócios (➡️Clique aqui para comprar)

Atrações:

• Exposição e venda de camisas históricas

• Artesanato e produtos exclusivos inspirados no Vasco

• Roda de samba ao vivo

• DJs convidados animando o ambiente