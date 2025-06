Vasco fará amistoso em Natal e não deve mais enfrentar time alemão

O Vasco não deve mais encarar o Bayer Leverkusen, da Alemanha, em amistoso durante a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. A diretoria recebeu proposta para realizar o duelo no Maracanã, em julho, mas a agenda tornou o compromisso praticamente inviável. Com isso, outra partida de preparação apareceu no calendário.

A equipe comandada por Fernando Diniz irá enfrentar o Montevideo Wanderers, do Uruguai, no Rio Grande do Norte. A partida será disputada no sábado (5/7), na Arena das Dunas.

As tratativas para o amistoso com o Leverkusen começaram em abril, com convite da Bundesliga, a liga alemã. A ação foi em conjunto com o Governo do Rio de Janeiro, mas o calendário apertado impediu o evento.

O Bayer estará no Rio de Janeiro entre os dias 14 e 24 de julho. Neste período, o Cruz-Maltino estará retornando para os jogos pelo Brasileirão e Copa Sul-Americana - no dia 15, a equipe de Diniz encara o Independiente del Valle, no Equador, pelo primeiro mata-mata valendo vaga nas oitavas de final.

Em recesso de dez dias, o Vasco voltará a treinar no CT Moacyr Barbosa na próxima segunda-feira (23). O acordo pelo amistoso em Natal contra o Montevideo Wanderers deve ser anunciado em breve.

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 13ª colocação, com 13 pontos somados. A equipe teve ótima exibição no último compromisso antes da pausa, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, fora de casa.