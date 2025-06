Admar Lopes é o quinto diretor de futebol no Vasco na ‘Era SAF’

Admar Lopes é o quinto diretor executivo de futebol do Vasco na "Era SAF". Apresentado pelo clube na quarta-feira (18), o dirigente chegou para substituir Marcelo Sant'Ana, que foi demitido em maio.

Desde que o Vasco virou SAF, o clube não conseguiu um trabalho longevo. O diretor de futebol que ficou mais tempo foi Paulo Bracks, o primeiro a ocupar o cargo. Relembre abaixo se saíram os executivos desde 2022.

Paulo Bracks (8 de agosto de 2022 até 7 de dezembro de 2023)

Ao todo foram 486 dias de Paulo Bracks como diretor de futebol do Vasco. O dirigente trabalhou em duas janelas de transferências e trouxe peças importantes, que estão até hoje no elenco. Por outro lado, também montou o time que fez o pior primeiro turno na história cruz-maltina no Brasileirão. Ao final, corrigiu a rota e se livrou de um rebaixamento.

CONTRATAÇÕES FEITAS POR PAULO BRACKS:

Léo Jardim, goleiro Jair, volante Lucas Piton, lateral-esquerdo De Lucca, volante Léo, zagueiro Robson, zagueiro Luca Orellano, atacante Manuel Capasso, zagueiro Rwan Cruz, atacante Andrey Santos, volante Pedro Raul, atacante Puma Rodríguez, lateral-direito Ivan, goleiro Paulo Henrique, lateral-direito Mateus Carvalho, volante Carabajal, meia Serginho, atacante Maicon, zagueiro Medel, zagueiro Jefferson, lateral-esquerdo Praxedes, volante Paulinho, meia Sebastián Ferreira, atacante Vegetti, atacante Rossi, atacante

Técnicos: Maurício Barbieri e Ramón Díaz.

Paulo Bracks foi o diretor com mais tempo na SAF do Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Alexandre Mattos (11 de dezembro de 2023 até 21 de março de 2024)

Conhecido como "tubarão do mercado", Alexandre Mattos teve uma passagem curta pelo Vasco. Ao todo foram 101 dias como diretor de futebol. O dirigente foi o que teve mais dinheiro para contratar e gastou cerca de R$ 120 milhões em nove jogadores. Os valores são questionados até hoje.

Alexandre Mattos sempre reclamou de "falta de autonomia" para trabalhar e a passagem foi cercada de polêmica. A demissão veio após vazamento de conversas com o jornalista Lucas Pedrosa.

continua após a publicidade

CONTRATAÇÕES FEITAS POR ALEXANDRE MATTOS:

João Victor, zagueiro Adson, atacante Sforza, volante Clayton Silva, atacante Robert Rojas, zagueiro Pablo Galdames, volante David, atacante Keiller, goleiro Victor Luís, lateral-esquerdo

Alexandre Mattos gastou cerca de R$ 120 milhões no Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Pedro Martins (1º de maio de 2024 até 20 de junho de 2024)

Pedro Martins foi o último diretor de futebol contratado pela 777 Partners. Além disso, teve a passagem mais curta pelo Vasco entre os quatro antes de Admar Lopes. O dirigente não chegou a fazer uma janela de transferências, mas deixou alinhadas as contratações de Emerson Rodríguez e do técnico Álvaro Pacheco.

CONTRATAÇÕES FEITAS POR PEDRO MARTINS:

Emerson Rodríguez, atacante

Técnico: Álvaro Pacheco

Pedro Martins (direita) fez apenas duas contratações (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Marcelo Sant'Ana (1º de julho de 2024 até 11 de maio de 2025)

Ex-presidente do Bahia e gestor no América-RN, Marcelo Sant'Ana foi o primeiro diretor de futebol contratado por Pedrinho. A demissão veio após a derrota para o Vitória, de virada, no Brasileirão. O executivo foi o segundo que mais teve tempo para trabalhar e também fez duas janelas de transferências.

CONTRATAÇÕES FEITAS POR MARCELO SANT'ANA:

Jean David, atacante Maxime Domínguez, meia Philippe Coutinho, meia Souza, volante Alex Teixeira, atacante Lucas Oliveira, zagueiro Lucas Freitas, zagueiro Mauricio Lemos, zagueiro Daniel Fuzato, goleiro Tchê Tchê, volante Loide Augusto, atacante Nuno Moreira, atacante Benjamín Garré, meia