Evangelos Marinakis volta a falar sobre negociações com o Vasco

Evangelos Marinakis, acionista grego interessado na compra da SAF do Vasco, voltou a falar publicamente sobre as possibilidades de chegar a um acordo com o Cruz-Maltino. Segundo o bilionário, as conversas já estão em andamento e podem ter um final feliz para os torcedores cariocas em breve.

Em entrevista exclusiva à "Sky Sports", o mandatário, que tem ações no Olympiacos-GRE e no Nottingham Forest-ING, disse ver o projeto no futebol brasileiro como algo notável para suas intenções como gestor.

Há discussões, e o que eu posso dizer é que qualquer coisa em que eu queira me envolver precisa ser algo importante. A tradição é muito importante e sempre faz mais sentido para mim administrar ou possuir. Mas em grandes clubes, onde falamos de milhões de torcedores, você não pode considerar nada como propriedade. Não uso a palavra "comprei" para Olympiacos ou Forest. Isso é algo enorme, não posso ver como um negócio. Evangelos Marinakis, sobre compra do Vasco

Evangelos também afirmou que enxerga um possível investimento no futebol brasileiro como positivo para os atletas internacionalmente, já que seu trabalho na SAF vascaína pode servir como vitrine para os jovens que se destacarem.

É importante, em qualquer coisa que eu esteja envolvido, ser um time que tenha uma grande base de torcedores. Para nós, o mercado brasileiro é muito relevante. Temos alguns jogadores muito bons que atuaram ao longo dos anos no Olympiacos, e agora também no Forest. É uma porta, digamos, para os brasileiros na Europa. E isso é crucial para os próximos anos. Evangelos Marinakis, sobre investimentos no futebol brasileiro

Evangelos Marinakis está interessado na compra da SAF do Vasco (Foto: AFP)

Nascido em Pireu, na Grécia, Evangelos Marinakis é um empresário bilionário, de 57 anos, dono da Capital Maritime Group, que tem o patrimônio avaliado em 3,7 bilhões de dólares (R$ 22 bilhões na cotação atual), segundo a "Forbes". A empresa conta com uma frota de navios.

A trajetória de Marinakis no mundo do futebol começou em 2010. Na época, o empresário se tornou dono do Olympiacos, além de presidente da Superliga da Grécia e vice da Federação Helênica de futebol. Em 2017, acertou comprou o Nottingham Forest, da Inglaterra. O empresário é o acionista majoritário. Na gestão do empresário grego, o clube inglês fez um processo de reestruturação e, em 2022, conquistou o acesso à Premier League após 23 anos longe da elite. Hoje, a equipe controlada pelo bilionário é a quinta colocada na competição, ao lado do Arsenal e do Chelsea.

No ano passado, Marinakis comprou 80% da SAF do Rio Ave, de Portugal; hoje, o time português é o 10º colocado no Campeonato Português. O grego segue investindo pesado no futebol. Recentemente, o ex-jogador, Edu Gaspar, renunciou ao cargo de diretor esportivo do Arsenal para liderar o projeto de clubes do empresário.