Philippe Coutinho projeta próxima temporada pelo Vasco

A contratação de Philippe Coutinho fez os torcedores delirarem. No entanto, o meia ainda não correspondeu no Vasco o que se esperava. A atuação de gala na vitória sobre o Atlético-MG "deixou um gostinho" do que os vascaínos podem esperar para 2025.

Philippe Coutinho ajudou a garantir a vitória do Vasco no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

- É um processo de readaptação. O futebol brasileiro é diferente. Venho morando fora há 14 anos. O processo faz parte. Nunca faltou dedicação no trabalho. Sempre estou focado para melhorar, evoluir e me adaptar o mais rápido possível - disse Coutinho. E finalizou:

- Vou procurar trabalhar nessas férias para 2025 fazer um ano importante para mim e para o clube.

Philippe Coutinho foi o principal responsável por fazer o Vasco vencer o Atlético-MG. O meia participou dos dois gols. No primeiro, deu uma assistência magistral para Vegetti abrir o placar. No segundo, o próprio jogador foi quem balançou a rede.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino viaja até Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá às 16h de domingo (8), na Arena Pantanal.