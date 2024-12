Vasco conquista vaga para Sul-Americana após cinco temporadas

Está confirmado. O Vasco volta disputar uma competição internacional após cinco anos. Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Cruz-Maltino não termina o Brasileirão abaixo da 14ª posição e estará pelo menos a Sul-Americana em 2025.

Apesar da missão ser impossível, o Vasco ainda tem chances matemáticas de estar na Libertadores na próxima temporada. Para isso, o Cruz-Maltino precisaria golear o Cuiabá no mesmo passo que o Bahia precisaria ser goleado pelo Atlético-GO. Além disso, o Cruzeiro também teria que ser perder para o Juventude.

A última vez que o Vasco esteve numa competição internacional foi em 2020. Na ocasião, o Cruz-Maltino disputou a Sul-Americana e caiu nas oitavas de final contra o Defensa y Justicia, da Argentina.

O que aconteceu com o Vasco de lá para cá?

Dentro destes cinco anos, o Vasco foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por lá, ficou dois anos. Na temporada passada, o Cruz-Maltino se livrou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão.

2020 (17º lugar e rebaixado para a Série B);

2021 (Série B);

2022 (Série B);

2023 (15º lugar).

Cruz-Maltino carimbou uma vaga à Sul-Americana contra o Atlético-MG (Foto: Matheus Lima/Vasco)

No último jogo do ano, o Vasco enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. A partida, que é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 16h deste domingo (8).