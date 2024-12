Felipe mostrou que era possível o Vasco ainda render mesmo que ao final da temporada. Ao mudar o esquema, o técnico interino provou que o Cruz-Maltino poderia ter repertório mesmo que com as mesmas peças do elenco em que Rafael Paiva tinha em mãos.

O esquema com os pontas não funcionava há tempos. Felipe corrigiu no intervalo do jogo contra o Atlético-GO e já começou a vitória contra o Atlético-MG com outra estratégia.

O principal foi que o Vasco mostrou que não era um time de uma nota só. Ou seja: bola na área para o Vegetti resolver. A equipe estava compacta e equilibrada.

- A gente tentou povoar o meio, ter uma superioridade numérica e uma companhia a mais pro Vegetti. Isso facilitou. Quando você joga com um extremo, você ganha velocidade pelo lado, mas acaba perdendo a superioridade numérica por dentro. Graças a Deus, conseguimos equilibrar esse aspecto. Ganhamos um homem a mais no meio-campo com o Jair, ajudando tanto na marcação quanto na saída de bola. Coutinho e Alex se conectam muito bem, e fizeram companhia ao Vegetti - pontuou Felipe após o jogo.

Muito além disso. O Vasco deixou claro que dá para jogar por dentro para explorar o talento de alguns jogadores. Foi desta maneira que saiu o primeiro gol, com Jair iniciando a jogada e Coutinho dando uma assistência magistral.

O segundo gol foi com uma virtude que o time tinha quando Adson não estava lesionado: o contra-ataque em velocidade. Mateus Carvalho roubou a bola. Piton deu um cruzamento açucarado e Coutinho ampliou para o Vasco.

Coutinho e Vegetti garantiram a vitória do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O objetivo na temporada era estar na próxima Libertadores. As convicções e os resultados adversos tornaram o sonho impossível. O Vasco poderia ir mais longe e entregar mais, como no último jogo do ano em São Januário.

