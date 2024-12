Shavkat Rakhmonov x Ian Garry no UFC 310: relembre a rivalidade

Shavkat Rakhmonov e Ian Garry se encaram no co-evento principal do UFC 310, domingo próximo (8), na T-Mobile Arena, em Paradise (Estados Unidos). O uzbeque e o irlandês defendem seus cartéis invictos e possuem história de rivalidade. A luta promete ser a melhor da noite, que pode definir o próximo desafiante para o cinturão do meio-médio.

A história de Rakhmonov e Garry começou em 2023, na academia Kill Cliff FC, onde ambos treinavam juntos. Pelos corredores do CT, muito se falava que, apesar do equilíbrio da luta em pé, o uzbeque dominava o irlandês no chão e finalizava. Após isso, Ian deixou a academia e se mudou para o Brasil, para treinar na Chute Boxe e jiu-jitsu com Demian Maia.

Casado com uma brasileira, Ian Garry treinou muito com Maia, tanto que teve que voltar a treinar kickboxing por perder a prática. Mesmo com todos os boatos de era dominado por Rakhmonov, o irlandês sempre quis encarar o uzbeque no UFC e aceitou de primeira quando a luta foi oferecida no UFC 310, para se testar e ver se valeu a pena todo esse tempo de treino de luta no chão.

🥊 Como será a luta entre Rakhmonov e Garry no UFC

A luta mais esperada da noite é uma incógnita. Ambos os lutadores possuem cartel invicto, com Garry tendo 15 vitórias e Rakhmonov, 18, mas um fator pode ser essencial: a energia. O irlandês, além de ser três anos mais novo — 27 contra 30 — é acostumado com lutas que terminaram com decisão dos juízes. Ian sempre mostrou que ainda tinha estamina para mais, muito importante para um combate de cinco rounds. Já Shavkat sempre finalizou ou nocauteou seus adversários. Só esteve em um terceiro round apenas uma vez na carreira.

Outro fator é a luta no chão. Será que todo esse treino de Garry para o UFC 310 foi suficiente para neutralizar ou ser melhor que Rakhmonov no wrestling? Apenas a luta pode responder. É o que gera tanta expectativa nos fãs de MMA. Além disso, o vencedor se credenciará para uma disputa de cinturão, que hoje pertence ao americano Belal Muhammad.