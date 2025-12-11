Kléber Gladiador crava qual será a final da Copa do Brasil de 2025

De olho nas semifinais da Copa do Brasil, o ex-jogador e comentarista Kléber Gladiador analisou os confrontos e cravou quem irá se classificar para a grande final, que acontece nos dias 17 e 21 de dezembro. Segundo ele, o Cruzeiro consegue reverter o placar contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e encara o Fluminense na grande decisão.

continua após a publicidade

➡️Jornalista elogia time titular do Corinthians, mas ressalta: 'Preguiçoso e escolhe jogos'

Durante o programa "SBT Sports", Kléber analisou a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro, no primeiro jogo das semifinais, e cravou que o Cabuloso vai garantir a classificação para a grande decisão da Copa do Brasil.

Na outra chave, Vasco e Fluminense começam a definir seu destino nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã. De olho nesse confronto, o ex-jogador apostou na classificação da equipe de Luís Zubeldía, que vive um momento melhor, em relação ao rival. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com um gol do astro Memphis Depay, o Corinthians garantiu uma vitória maiúscula contra o Cruzeiro, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. No outro lado do chaveamento, os rivais Vasco e Fluminense se enfrentam no clássico repleto de rivalidade e começam a definir seu futuro, nesta quinta-feira (11), a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã.

➡️Torcedores do Vasco apostam em herói improvável contra o Fluminense

Veja quanto vale a premiação nas semifinais da Copa do Brasil

Texto por: Vinícius Harfush

O duelo entre Cruzeiro e Corinthians abriu as disputas das semifinais da Copa Do Brasil nesta quarta-feira (10) e as quatro melhores equipes miram não só a decisão do torneio, mas também o alto valor de premiação envolvido com a classificação. A CBF pagará um valor recorde ao campeão desta edição e os bônus acumulados pelo vencedor podem render pouco mais de R$ 100 milhões com a campanha. Em comparação ao ano passado, houve um reajuste de pouco mais de 5% na cifra.

continua após a publicidade

Com a final no horizonte, os clubes podem elevar o patamar de bonificação. O vice-campeonato, por exemplo, paga à equipe R$ 33 milhões, valor maior que a soma de todas as fases anteriores disputadas. Enquanto o vencedor da Copa do Brasil leva R$ 77 milhões apenas pela vitória no jogo decisivo. A vaga na semifinal, garantida no começo de setembro, pagou R$ 9,92 milhões.

Dos quatro semifinalistas, apenas o Corinthians entrou na terceira fase, já que disputou a Libertadores neste ano e ganhou a vantagem de entrar em fase mais avançada. Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão na disputa desde o começo da Copa do Brasil, o que garantiu o trio uma premiação a mais pelas classificações nas duas primeiras etapas, que totalizou pouco mais de R$ 3,4 milhões.

Na sequência, na terceira fase, o Corinthians entrou no campeonato e recebeu pela disputa dos jogos pouco mais de R$ 2,3 milhões. Ou seja, até chegar na disputa das semifinais, o alvinegro paulista faturou em torno de R$ 20,6 milhões com bonificação, enquanto o outro trio soma pouco mais de R$ 24 milhões.

Caso chegue na final, o Corinthians confirma uma premiação base em torno de R$ 53,6 milhões pela campanha na competição, enquanto o título eleva a cifra para pouco mais de R$ 97 milhões. O cenário para os times carioca o do clube mineiro mostra que uma vaga na decisão da Copa do Brasil garante, pelo menos, R$ 57 milhões de bonificação por desempenho, enquanto o título representa a totalidade da premiação, que é de R$ 101 milhões.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas