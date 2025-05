Escalação do Vasco: Diniz tem favorito para substituir Hugo Moura

Fernando Diniz tem problema para resolver na escalação do Vasco para o duelo desta terça-feira (27) diante do Melgar-PER, em São Januário, pela sexta e última rodada do grupo G da Sul-Americana. Expulso contra o Lanús-ARG na rodada anterior, Hugo Moura é desfalque confirmado para o jogo decisivo, mas o técnico tem favorito para herdar a vaga do volante: Juan Sforza.

A tendência é que o argentino seja escalado ao lado de Tchê Tchê à frente da defesa cruz-maltina. Mateus Carvalho, titular contra o Fluminense, é outra opção, mas deve ficar no banco. Fora do clássico do último sábado (24), Coutinho retorna à equipe para completar o meio-campo.

A dúvida, no entanto, fica no setor defensivo. Caso opte por mandar a campo a dupla titular das partidas recentes, Luiz Gustavo será o escolhido junto a João Victor na zaga. Contudo, Lucas Freitas é alternativa mais experiente para o duelo fundamental para a classificação do Gigante ao mata-mata da Sul-Americana.

Provável escalação do Vasco contra o Melgar

Com isso, Fernando Diniz deve mandar o Vasco a campo para enfrentar o Melgar com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Sforza, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

O Cruz-Maltino encara a equipe peruana nesta terça-feira (27), pela sexta e última rodada do grupo G da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Paramount+ (streaming).

