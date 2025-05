Ficha do jogo VAS MEL 6ª rodada Sul-Americana - Grupo G Data e Hora Terça-feira, 27 de maio de 2025, às 19h (de Brasília) Local São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Jhon Ospina (COL) Assistentes Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL) Var Keiner Jimenez (COL) Onde assistir

Vasco e Melgar se enfrentam nesta terça-feira (27), pela sexta e última rodada do grupo G da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Paramount+ (streaming).

O Cruz-Maltino ocupa o terceiro lugar da chave, com cinco pontos somados até aqui, e precisa da vitória para se classificar aos playoffs da competição; a vaga direta nas oitavas já não é possível. Já a equipe peruana está logo acima, na segunda posição, com sete pontos; um empate basta para os visitantes garantirem um lugar na próxima fase.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X MELGAR

6ª RODADA - GRUPO G - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Paramount+;

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)

🖥️ VAR: Keiner Jimenez (COL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Filipe Luís)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Sforza) e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Philippe Coutinho e Rayan; Vegetti.

MELGAR (Técnico: Walter Ribonetto)

Cabezudo; Lazo, Barrios, González e Llontop; Orzan, Tandazo e Arias; Guzmán, Liza e Cabrera.