Ex-Vasco da Gama, Andrey Santos foi convocado por Ancelotti para os compromissos contra o Equador (5/6) e Paraguai (10/6). O jogador vive grande fase na Europa e liderou o Strasbourg para a disputa da Conference League, na próxima temporada. O brasileiro, se tornou o capitão da equipe e terminou a campanha de 24/25 como um dos artilheiros do time, mesmo atuando como volante. Confira a sua temporada:

Formado no Vasco da Gama, foi um dos grandes jogadores da Ligue 1 na temporada de 2024/25. Capitão do Strasbourg, Andrey Santos se tornou o protagonista da equipe e recebeu a braçadeira com 21 anos, e em um período de empréstimo. Antes de ter o brasileiro no elenco, o Strasbourg havia finalizado a temporada de 23/24 em 13º colocado, e com o meio-campista, a equipe terminou na zona de classificação para a Conference League, ilustrando a importância do jogador.

O impacto de Andrey Santos foi instantâneo. Na temporada de 2024/25, atuando em solo francês, o jogador foi o volante com mais gols marcados, com 10, mais participações em gols, sendo 14, e com mais desarmes, com 116.

Andrey Santos em ação pelo Strasbourg, na temporada de 2024/25, da Ligue 1 (Foto: Divulgação/Strasbourg)

Vendido pelo Vasco para o Chelsea em janeiro de 2023, Andrey Santos não disputou partidas pelo time principal do Chelsea. O jovem de 21 anos foi emprestado ao Vasco, ao Nottingham Forest e ao Strasbourg.

Andrey Santos brilha, e voltará ao Chelsea para jogar o Mundial de Clubes

A fase do jogador tem sido tão brilhante, que o Chelsea não deixou o Strasbourg estender o contrato de empréstimo do jogador. A equipe londrina espera o retorno do Andrey Santos e já o inscreveu para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Andrey Santos (21 anos) pelo Strasbourg na temporada 24/25:

⚔️34 jogos (34 titular)

⚽ 11 gols

🅰️ 4 assistências

🧠 10 grandes chances criadas

✅ 89% acerto no passe

↗️ 67% acerto no passe longo

💪 237 duelos ganhos (7.0/j)

🦾 197 bolas recuperadas (5.8/j)

🆚 116 desarmes (3.4/j)

👊 65 faltas sofridas (1.9/j)

💯 Nota Sofascore 7.47

