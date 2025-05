Um carro perdeu o controle e bateu no muro de São Januário, estádio do Vasco, na noite deste sábado (24). Em vídeos que circulam nas redes sociais, a estrutura do local ficou danificada e o portão foi derrubado. Confira os registros abaixo.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que o motorista do veículo perdeu o controle e colidiu com o muro. As vítimas foram levadas aos Hospitais Salgado Filho e Souza Aguiar.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de sábado (24/5), policiais militares do 4ºBPM foram acionados para São Cristóvão, para verificar um acidente de trânsito. No local, os policiais verificaram que o motorista de um carro perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro do Estádio Vasco da Gama. As vítimas foram socorridas para os Hospitais Salgado Filho e Souza Aguiar. Ocorrência encaminhada para a 17ªDP."

Carro bate no muro de São Januário e danifica estrutura (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco volta a campo para enfrentar o Melgar, do Peru, em São Januário. O confronto, válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americanca, será às 19h de terça-feira (27).