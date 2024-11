Entenda os planos do Vasco para o retorno de Paulinho

Paulinho voltou a ser relacionado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 08/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco embarcou para Fortaleza com uma novidade no grupo. Trata-se do meia Paulinho, que está recuperado da cirurgia no joelho direito. O jogador não atua há quase 10 meses.

Apesar de ter sido relacionado por Rafael Paiva, Paulinho não vai entrar em campo contra o Fortaleza. A ideia do Vasco é fazer com que o meia se ambiente e as viagens, além de treinar com o grupo. Vale destacar que o jogador sequer estará no banco de reservas.

Este procedimento faz parte das últimas etapas da recuperação de Paulinho. A expectativa é de que o meia esteja 100% para entrar em campo após a Data Fifa, quando o Vasco vai enfrentar o Internacional.

O caso de Paulinho é parecido com o de Jair, que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo. O volante foi relacionado para a primeira partida das semifinais, contra o Atlético-MG, mas não foi utilizado por Rafael Paiva.

O que aconteceu com Paulinho no Vasco?

Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no empate com o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o meia fazia o seu segundo jogo na temporada.

Sem uma das principais peças no time, o Vasco precisou se reinventar na maneira de jogar. O Cruz-Maltino até tentou buscar um jogador no mercado com as mesmas características, mas não teve sucesso.

Jair e Paulinho ficaram meses longe dos gramados (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Antes do retorno de Paulinho aos gramados, o Vasco enfrenta o Fortaleza neste sábado (9). O Cruz-Maltino e o Leão do Pici jogam às 19h, no Castelão.