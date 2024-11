Robert Rojas deve deixar o Vasco ao final do empréstimo

Rojas tem 16 jogos com a camisa do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 07/11/2024 - 21:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Robert Rojas deve deixar o Vasco ao final do contrato. O zagueiro pertence ao River Plate, da Argentina, e está cedido por empréstimo ao Cruz-Maltino até o final deste ano. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O contrato de Rojas tinha metas a serem estipuladas. Caso o zagueiro cumprisse, o Vasco seria obrigado a comprá-lo, o que não vai acontecer. Além disso, o clube não interesse em adquirir em definitivo o jogador.

Rojas voltou a jogar pelo Vasco contra o Botafogo. O zagueiro substituiu Paulo Henrique na lateral direita. A tendência é que o paraguaio siga entre os reservas. No entanto, será a primeira opção, tendo em vista que Maicon e Léo devem formar a dupla de zaga e João Victor foi expulso.

Antes de entrar em campo no clássico, a última vez que Rojas tinha disputado uma partida com a camisa do Vasco tinha sido contra o Atlético-GO. Ao todo foram 15 jogos entre os reservas sem ser aproveitado.

Robert Rojas pertence ao River Plate, da Argentina (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Passagem de Rojas pelo Vasco

O Vasco tentou a contratação de Robert Rojas, a pedido de Ramón Díaz, na segunda janela de transferências de 2023. Porém, a chegada do paraguaio só foi possível no início desta temporada.

Rojas chegou a ter uma curta sequência no início desta temporada com Ramón Díaz. Sobretudo, na disputa do Campeonato Carioca. Após a disputa da primeira fase da Copa do Brasil, o paraguaio perdeu espaço.

Desde então, Rojas não emplacou mais uma sequência de partidas. Ao todo, foram 16 jogos com a camisa do Vasco.