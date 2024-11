Vasco terá o reforço de Philippe Coutinho contra o Fortaleza (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 20:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Philippe Coutinho está de volta entre os relacionados do Vasco que vão enfrentar o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Payet será uma das ausências entre os convocados por Rafael Paiva.

Coutinho desfalcou o Vasco na vitória sobre o Bahia e na derrota para o Botafogo. O meia foi preservado em razão de uma fadiga muscular. Já Payet sentiu um incômodo na coxa esquerda e passará por exames de imagem para saber se há lesão ou não.

Mesmo com o retorno, a tendência é de que Philippe Coutinho comece entre os reservas. O meia estava recebendo um planejamento especial do Departamento de Saúde de Performance (DESP) para evitar lesões.

Outro nome que volta a estar na lista de relacionados é o de Emerson Rodríugez. O atacante foi cortado do clássico contra o Botafogo por faltar ao treino de domingo (3). O atacante alegou problemas pessoais, mas a justificativa não foi bem aceita pelo clube.

Paulinho de volta ao Vasco

Após dez meses lesionado, Paulinho está de volta à lista de relacionados. A ideia é que o meia participe do treinamento na sexta-feira (8) e do aquecimento no jogo de sábado (9) para se ambientar com as viagens.

A expectativa é de que Paulinho volte a jogar contra o Internacional. O meia terá a mesma programação que o Jair teve, na qual viajou com o grupo para enfrentar o Atlético-MG e Cruzeiro e participou dos aquecimentos.