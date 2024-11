São Paulo bate Flamengo, Vasco vence e mais; confira os resultados do NBB

Três jogos marcaram a quinta-feira (7) do NBB (Novo Basquete Brasil). O São Paulo derrotou o Flamengo, em duelo equilibrado e com grande atuação coletiva do Tricolor Paulista. No Rio de Janeiro, o Vasco deu continuidade no bom momento e venceu o Caxias do Sul, assim como o Minas, que bateu o Fortaleza e assumiu a liderança da classificação.

🏀 SÃO PAULO 77 X 75 FLAMENGO

No Ginásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão, o São Paulo derrotou o Flamengo e se recuperou no NBB após duas derrotas seguidas. O Tricolor Paulista mostrou força e abriu o primeiro quarto vencendo por 25 a 18, mas os cariocas reagiram e encurtaram a vantagem dos adversários antes do intervalo.

Porém, o São Paulo voltou a abrir no placar no terceiro quarto, com grande atuação coletiva. Nos dez minutos finais, o Flamengo cresceu na partida e quase empatou para levar para a prorrogação, mas desperdiçaram as duas oportunidades que tiveram. Vitória do Tricolor Paulista.

São Paulo e Flamengo pelo NBB (Foto: NBB)

Com o resultado, o São Paulo segue na quarta colocação do NBB, mas se aproximou da ponta. Na próxima partida, visita o São José, na segunda-feira (11). Já o Flamengo caiu para a 2ª posição e volta para o Rio de Janeiro para receber o União Corinthians, na segunda-feira (11).

🏀 VASCO 80 X 71 CAXIAS DO SUL

O Vasco segue a recuperação no NBB após início ruim de temporada. O Cruz-Maltino venceu o Caxias do Sul em São Januário em grande atuação do veterano Marquinhos.

O Caxias do Sul começou melhor e à frente do placar, mas durou pouco. Após o primeiro tempo técnico, o Vasco melhorou e virou a partida, principalmente pelas bolas de três do ala Marquinhos. Depois que assumiu a liderança, o Cruz-Maltino manteve até o final. Apesar de quartos equilibrados, o time carioca conseguiu se sobressair e vencer o jogo.

Paulichi, do Vasco, contra o Caxias do Sul (Foto: Mauricio Almeida / R10 Score Vasco da Gama)

Em nova vitória, o Vasco sobe para a oitava colocação e recebe o União Corinthians, no sábado (9). Já o Caxias do Sul segue no Rio de Janeiro e encara o Botafogo, também no sábado (9).

🏀 MINAS 86 X 64 FORTALEZA

O NBB tem um novo líder. Com a vitória do Minas e o tropeço do Flamengo, a equipe mineira assumiu a primeira colocação do Novo Basquete Brasil.

Apesar de não terem o cestinha da partida, o Minas levou a melhor pela coletividade e por anularem quase todos os outros jogadores do Fortaleza, que apenas tiveram Ewing em noite inspirada, com 23 pontos.

Comemoração dos jogadores do Minas contra o Fortaleza (Foto: NBB)

O que vem pela frente no NBB?

O Novo Basquete Brasil segue nesta sexta-feira (8), com mais dois jogos. No Ginásio Panela de Pressão, o Bauru recebe o Mogi; e na Farma Conde Arena, o São José encara o Paulistano.