Jornalista se anima com potencial novo investidor do Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Evangelos Marinakis, empresário grego, tem interesse na aquisição da SAF do Vasco. A informação de foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola. Newscolina, produtor de Vasco do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, analisou a história do investidor no mercado do futebol.

Quem é Evangelos Marinakis?

Evangelos Marinakis, de 57 anos, é empresário do setor marítimo grego. A Capital Maritime Group, empresa da família Marinakis, é apreciada em R$ 22 bilhões. Além disso, o magnata é proprietário do maior gruipo de mídia da Grécia, o Alter Ego Mídia, que opera canais de TV, estações de rádio, sites e publicações impressas.

No futebol, Marinakis tem atuação desde 2010, com a compra do Olympiacos, um dos dois maiores times da Grécia. Sete anos depois, o empresário virou sócio-majoritário do Nottingham Forest, da Inglaterra. Por fim, o último investimento feito por ele no meio foi a aquisição do Rio Ave, de Portugal, em 2023. Neste mês, o investidor contratou o executivo brasileiro Edu Gaspar, que trabalhava no Arsenal.

Pedro Moraes, jornalista do Newscolina, analisou a gestão de Marinakis no futebol. Com o empresário, o Olympiacos conquistou o título da Liga Grega por sete temporadas consecutivas, além de levantar quatro vezes a taça da Copa Nacional. Pelo Nottingham Forest, depois de 23 temporadas fora da primeira divisão inglesa, o clube voltou à Premier League em 2022 com ele no comando.

- O bilionário é famoso no meio do futebol por não ter nenhum pudor de trocar comissão técnica e elenco quando está insatisfeito com os resultados. O Olympiacos trocou 16 vezes de técnico em 14 anos da administração de Marinakis, uma marca bem acima do comum no cenário europeu. Já o Forest tem trocado entre 15 a 20 jogadores de seu elenco por temporada nos últimos anos. Mesmo não sendo tão rico assim, virou um dos clubes ingleses que mais arrecada e gasta com transferências na Inglaterra - analisou Pedro.

O Vasco segue na busca por um novo investidor para a SAF cruz-maltina, após abertura no processo de saída da 777 Partners do clube. Em disputa com a A-CAP na Justiça, com retomada da arbitragem na Fundação Getúlio Vargas (FGV) nos últimos dias, o Gigante se organiza para revender o controle do futebol da instituição.

