Técnicos do Vasco com mais títulos

Publicada em 07/11/2024

O Vasco da Gama é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma história marcada por títulos importantes. Diversos técnicos foram responsáveis por conduzir o Vasco a vitórias históricas, e esta lista apresenta aqueles que mais títulos acumularam no comando do time cruzmaltino.

1º Antônio Lopes - 6 títulos

Antônio Lopes é o técnico mais vitorioso da história do Vasco, com seis títulos. Ele foi o comandante do time em conquistas marcantes, como o Campeonato Brasileiro de 1997 e a Copa Libertadores de 1998. Além desses, conquistou o Campeonato Carioca de 1982, a Taça Guanabara de 1998, o Torneio Rio-São Paulo de 1999 e a Copa Mercosul de 2000. Seu papel no Vasco é inquestionável, sendo um dos técnicos mais respeitados pela torcida.

1º Ondino Viera - 6 títulos

Ondino Viera também acumulou seis títulos pelo Vasco, sendo fundamental na história do clube. Ele conquistou competições como o Campeonato Carioca e os torneios Relâmpago e Municipal nas décadas de 1940. Ondino é lembrado como um dos responsáveis por estabelecer a tradição vencedora do Vasco nas primeiras décadas do futebol brasileiro.

3º Joel Santana - 5 títulos

Joel Santana, conhecido por seu carisma e habilidade de comando, conquistou cinco títulos no Vasco. Ele foi campeão da Copa Mercosul e do Campeonato Brasileiro em 2000, além de ganhar o Campeonato Carioca em 1992 e 1993 e a Copa Rio em 1992. Joel é um dos técnicos queridos pela torcida vascaína, especialmente pelos títulos internacionais que ajudaram a destacar o Vasco no cenário sul-americano.

3º Flávio Costa - 5 títulos

Flávio Costa, um dos técnicos pioneiros do Vasco, também conquistou cinco títulos com o clube. Ele liderou o time nas conquistas do Campeonato Carioca (1947, 1949 e 1950), do Campeonato Municipal em 1947 e do histórico Sul-Americano de Campeões de 1948. Sua contribuição foi essencial para o Vasco na década de 1940 e no início da de 1950.

5º Sebastião Lazaroni - 4 títulos

Sebastião Lazaroni conquistou quatro títulos no Vasco, incluindo o Campeonato Carioca de 1987 e 1988, além das Taças Guanabara e Rio de 1987 e 1988, respectivamente. Ele é lembrado por seu estilo de comando e pelas vitórias que ajudaram a reforçar a tradição do Vasco no futebol carioca.