Roberto Monteiro, ex-presidente do conselho deliberativo do Vasco (Foto: Paulo Fernandes / Flickr do Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro (RJ)

As eleições municipais do Rio de Janeiro ocorreram neste domingo (6) e mobilizaram a cidade. Os torcedores do Vasco, em especial, acompanharam também o desempenho das candidaturas de Roberto Monteiro e Zé Colmeia, personagens do Cruz-Maltino. No final, nenhum dos dois foi eleito.

➡️ Marcos Braz, Bebeto e outros: ex-atletas e dirigentes sofrem derrotas nas eleições

Roberto Monteiro é ex-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco. No domingo (6), o advogado obteve 6.574 votos e não conseguiu se eleger no cargo de vereador.

Um dos grandes protagonistas da política vascaína nos últimos anos, Monteiro está expulso do quadro social do clube em 2021, após denúncia de descumprimento do estatuto. A medida foi decretada com 147 votos a favoráveis, 39 contrários, e 26 abstenções. Além disso, o ex-dirigente presente no movimento contrário a SAF do clube, em 2022.

➡️ A-CAP coloca todos os clubes da 777 à venda, incluindo o Vasco

Fernando Lima, mais conhecido como Zé Colmeia, é um influencer que cobre o Vasco, com mais de 147 mil seguidores no Instagram. Com 2.942 votos, Zé Colméia não se elegeu vereador no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio dos eleitores pela confiança, além de mencionar a clássica frase "Ao Vasco, sempre".

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco