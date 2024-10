Empate contra o Juventude reacende alerta de rebaixamento no Vasco

Empate contra o Juventude reacende alerta de rebaixamento (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 06/10/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com São Januário lotado, o Vasco não conseguiu vencer o Juventude, na noite deste sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro. Na semifinal da Copa do Brasil, o Gigante da Colina enfrenta um jejum de 34 jogos sem vitórias, o que reacende o alerta e a preocupação com o rebaixamento no clube.

A última vitória do Vasco aconteceu ainda em agosto, na partida contra o Vitória, no Barradão. Na ocasião, o Gigante não teve um grande desempenho, mas saiu com os três pontos. Desde então, a equipe já disputou seis jogos, com três derrotas (Palmeiras, Atlético e Athletico) e três empates (Flamengo, Cruzeiro e Juventude).

Atualmente com 37 pontos, o Vasco se consolidou na parte intermediária da tabela. O primeiro time no G-4 é o Internacional, com 46 pontos, enquanto o Fluminense, primeiro fora da zona, tem 30.

A esta altura do campeonato, a campanha é ligeiramente superior à do último rebaixamento do Cruz-Maltino, em 2020. Na época, o Vasco somava, na 29ª rodada, 33 pontos, mas acabou no Z-4 ao fim do torneio, com 41. Em 2019, ano em que escapou com antecedência, o time tinha 38 pontos. No fim do ano, finalizou o campeonato com 49, em 12º. Vale ressaltar que, em 2024, o Gigante tem um jogo a menos, a ser disputado contra o Cuiabá, no dia 25/10, em São Januário.

Caso conquiste os três pontos diante do Cuiabá, o cenário voltará a ser tranquilo, com a campanha se assemelhando, em pontos, com a de 2017. A esta altura naquele ano, o Vasco já tinha 42 pontos, finalizando com 56 e classificado para a Libertadores.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Rafael Paiva falou sobre a preocupação da torcida, mas garantiu muita luta até o final para garantir a permanência.

— É difícil garantir que a gente vá ganhar os jogos. Acho que, em alguns momentos, a gente briga mais do que controla o jogo, e isso é uma coisa que a gente quer mudar. Em alguns jogos, conseguimos, em outros nem tanto. Mas temos total consciência de que estamos brigando muito. Às vezes brigamos mais do que controlamos o jogo. Mas temos total consciência de que não podemos ficar perdendo pontos. Temos que ganhar para não depender das últimas rodadas. Temos total consciência de tudo que está acontecendo —, disse Rafael Paiva.