Jair Ventura reclama da arbitragem em Vasco x Juventude

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 08:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Jair Ventura foi rígido com a arbitragem no empate entre Vasco e Juventude, na noite deste sábado (5), em São Januário, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Em coletiva de imprensa, o técnico considerou o desempenho de sua equipe como o melhor como visitante na competição e somou um ponto importante fora de casa, apesar de não ter conquistado os três pontos.

- Viemos com a proposta de marcar alto o Vasco e criamos várias oportunidades no inicio do jogo. Num vacilo nosso, tomamos o gol, mas mantivemos. Foi nosso melhor jogo como visitante na competição. Fico feliz que estamos numa crescente de performance. Pela inúmeras chances criadas, se tivesse um vencedor, seria o Juventude, mas pecamos nas finalizações - disse Jair Ventura, após o empate entre Vasco e Juventude.

- Fomos superiores ao último jogo em casa. É uma cobrança nossa, de todos nós internamente de ter uma performance assim dentro de casa. Fizemos um grande jogo fora de casa, o melhor fora, dito pelos nossos atletas. Temos que ser superiores e efetivos - analisou o técnico.

- O Hugo Moura era pra tomar o segundo amarelo e não tomou, depois de uma entrada por cima. O pênalti no Lucas Barbosa foi e não foi marcado. Foram nove pênaltis contra o Juventude e nenhum a favor e segue tudo na mesma. Sempre acaba em pizza e não acontece nada. Temos que fazer grandes jogos, como fizemos hoje e quando não vence quando joga bem, a gente vai ter bastante dificuldade. A gente não quer ser favorecido. Direitos iguais - concluiu.

Com o empate em jogo repleto de erros, as equipes estacionaram no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruz-maltino continua em nono lugar, com 37 pontos, e o Juventude é o 14º, com 34.