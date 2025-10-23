O Diretor de Futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes, confirmou nesta quarta-feira (22) que o clube está em negociações para renovar o contrato do lateral-direito Puma Rodríguez, que tem vínculo com o Cruzmaltino até o fim deste ano. O jogador, que também defende a seleção uruguaia, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, mas o Vasco trabalha para mantê-lo em São Januário.

continua após a publicidade

- Há conversas para renovar com o Puma. Há uma oferta, estamos discutindo. Vamos ver se nas próximas semanas temos alguma novidade - afirmou Admar Lopes, após o sorteio das semifinais da Copa do Brasil.

➡️ Vasco avança em negociações para renovar com Rayan

Puma Rodríguez comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Vasco tenta garantir São Januário como palco da semifinal da Copa do Brasil

Puma Rodríguez chegou ao Vasco em janeiro de 2023 e se tornou peça importante do elenco. Ao longo de sua passagem, já disputou 109 partidas, marcou oito gols e deu oito assistências pelo clube. Sua versatilidade também tem sido um trunfo para o técnico Fernando Diniz, especialmente nas últimas semanas, quando o uruguaio foi improvisado na lateral esquerda devido à lesão de Lucas Piton.

continua após a publicidade

➡️ Bastidores da vitória do Vasco contra o Fluminense viralizam entre torcedores

O bom desempenho chamou a atenção do treinador, que fez questão de elogiar o jogador:

- Muito contente com o Puma. É um jogador que eu já tinha tentado levar para o Fluminense. Tem competência física e técnica, é alto para a posição, forte, veloz e bate bem na bola. Neste momento, é o melhor jogador para entrar naquela posição - destacou Diniz.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.



