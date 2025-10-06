Diniz terá Data Fifa para reavaliar titularidade de Vegetti

Após a vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Vitória, neste domingo (5), em São Januário, o Vasco terá um período de dez dias sem jogos oficiais devido à pausa da Data Fifa. O próximo compromisso da equipe será apenas em 15 de outubro, diante do Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. O intervalo dará ao técnico Fernando Diniz tempo para refletir sobre possíveis mudanças na equipe, especialmente na titularidade do centroavante Pablo Vegetti.

Apesar da má fase, Vegetti segue como o principal goleador do time na temporada, com 24 gols marcados em 51 partidas. No entanto, o argentino atravessa um jejum de sete jogos sem balançar as redes e vem sendo alvo de críticas da torcida. O bom desempenho do jovem GB, autor de um gol decisivo contra o Vitória, aumentou a pressão por mudanças no setor ofensivo.

Pablo Vegetti na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na coletiva pós-jogo, Diniz explicou a decisão de substituir Vegetti ainda no intervalo da partida contra o Vitória.

- Achei que o time poderia melhorar com a entrada do Andrés Gomez, que é um jogador que está pedindo passagem. Tem entrado bem em todos os jogos, e temos que respeitar o momento de todo mundo. Foi uma substituição que fez sentido naquele momento - afirmou o treinador.

Questionado sobre a possibilidade de escalar um time sem Vegetti diante do Fortaleza, Diniz deixou o cenário em aberto.

- Essa possibilidade sempre teve — teve hoje, teve no jogo passado. Quem está lá tem chance de jogar, não só o Andrés Gomes, como o Matheus França, como o David. Posso escolher um time mais assim, mais assado, não por conta de hoje só. O jogo acho que determina mais, mas os treinamentos também. Agora a gente tem essa pausa e bastante tempo para escolher o melhor time para jogar contra o Fortaleza - declarou.

