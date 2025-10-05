CBF divulga análise do VAR em pênalti marcado para o Vasco contra o Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divugou o áudio da análise do VAR da partida entre Vasco e Vitória, neste domingo (5), em São Januário, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, vencida pelo Cruz-Maltino pelo placar de 4 a 3. O lance em questão mostra as conversas durante a marcação do pênalti convertido pelo atacante Rayan na segunda etapa.

No momento do lance, o duelo estava empatado por 2 a 2. Após cobrança de falta pela direita, Robert Renan cabeceou em direção ao meio da grande área, mas a bola pegou no braço do lateral-direito Cáceres, que estava aberto.

Em seu site oficial, a CBF destacou as condições para marcação da infração nesses casos. Em um dos itens, cita que "tocar na bola com sua mão ou seu braço quando estes ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural. Considera-se que um jogador amplia seu corpo de forma antinatural quando a posição de sua mão ou seu braço não for consequência do movimento do corpo nessa ação específica ou não puder ser justificada por esse movimento. Ao colocar a mão ou o braço nessa posição, o jogador assume o risco de que a bola acerte essa parte de seu corpo e de que isso constitua uma infração".

Vasco teve pênalti a favor no jogo contra o Vitória (Foto: Reprodução/CBF)

Ao checar o lance em diferentes câmeras enquanto a partida prosseguia, o VAR Caio Max Augusto Vieira (GO) solicitou que o árbitro Fernando Antônio Mendes (PA), estreante na Série A, paralisasse o duelo.

VAR: — Fernando, ele cabeceia a bola para o meio da área, e o jogador, com a mão antinatural, acaba bloqueando a bola.

Árbitro: — Braço está ampliado. Ele cabeceia para dentro da área, tem possibilidade tática na frente, braço ampliado. Ele assume o risco. Vou voltar o jogo com tiro penal, sem cartão amarelo.

