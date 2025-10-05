Fernando Diniz minimiza vaias a Léo Jardim em vitória do Vasco

Técnico do Vasco, Fernando Diniz analisou a vitória por 4 a 3 sobre o Vitória neste domingo (5), em São Januário, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante cruz-maltino minimizou as vaias direcionadas ao goleiro Léo Jardim no segundo tempo, fez elogios individuais e analisou a partida.

continua após a publicidade

➡️ Herói do Vasco, GB manda recado a Diniz após virada sobre o Vitória

Léo saiu mal da meta para tentar interceptar um cruzamento, perdeu o tempo e o Vitória aproveitou a sobra para deixar tudo igual — no momento 3 a 3 — com gol do lateral Cáceres. Para o técnico, as críticas podem fortalecer.

— Jogar em time grande e só ser vaiado hoje é muito tempo. É bom para o Léo Jardim aprender que clube grande é assim. Quando se falha, a torcida tem o direito de vaiar. Roberto Dinamite já foi vaiado. Pedrinho, Giovanni, Juninho… Hoje ele tem que agradecer que estreou com o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, como Dida, Rogério Ceni, Marcos, falha. Geralmente não é falha que gera derrota. Ele tem um crédito imenso. As vaias têm que ser bem entendidas. O Léo tem um crédito muito grande.

continua após a publicidade

Fernando Diniz em entrevista coletiva após vitória do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

O gol da vitória em São Januário saiu já nos acréscimos do segundo tempo com o jovem GB, que veio do banco para acertar cabeçada e tirar do alcance do goleiro Lucas Arcanjo. O tento foi o segundo marcado pelo atacante de 20 anos no profissional.

— O último jogo dele foi contra o Corinthians. Ele tinha sentindo a coxa. Eu acompanho muito a base. É muito talentoso. A gente jogou muito mal contra o Corinthians, ele foi vaiado e hoje foi celebrado. Assim que funciona. Acho que nenhum torcedor acreditava que GB faria o gol da vitória hoje. Ele fez porque é muito bom jogador. Cabeceia bem e é bom com as duas pernas, é um jogador que eu aposto bastante no médio prazo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O resultado fez o Vasco chegar à 10ª posição, com 33 pontos. A equipe voltará a campo apenas no dia 15, após a Data Fifa, fora de casa, contra o Fortaleza.

Veja outras respostas de Fernando Diniz:

Análise

— A gente atacou muito bem principalmente no segundo tempo e defendemos mal principalmente no primeiro tempo. Fizemos o gol cedo e recuamos de uma forma inapropriada, que não deveríamos. Ficamos descaracterizados. A forma seria continuar pressionando, mas não fizemos isso. Levamos o primeiro gol em uma jogada que a bola estava no nosso pé; no segundo, foi uma bola parada em uma região inocente e levamos o gol. No segundo tempo tivemos muito volume, já era para ter virado mesmo no 10 x 10 — disse Fernando Diniz.

Início abaixo em intensidade

— O que acho é que não podemos entrar assim independentemente do adversário. E esse jogo era mais importante do que o do Cruzeiro pela tabela. Estamos em 10º hoje mas ainda estamos mais perto da parte inferior do que da parte de cima. O Vitória ficaria a três pontos de nós se tivesse vencido. A crítica é bem feita e deve ser feita pela forma como entramos. Fomos muito intensos e criativos no segundo tempo, mas no primeiro tempo falhamos mais do que devia.