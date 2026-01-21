menu hamburguer
Diniz define substituto de Rayan para enfrentar o Flamengo; veja a escalação do Vasco

Atacante está de saída para o Bournemouth, da Inglaterra

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
20:30
Fernando Diniz
Fernando Diniz durante partida entre Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)
O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu os onze titulares que vão iniciar a partida contra o Flamengo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

➡️ Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Após poupar seus principais jogadores na última partida contra o Nova Iguaçu, Diniz volta a utilizar força máxima no primeiro clássico do Vasco na temporada. A única ausência é Rayan, que está com sua saída encaminhada para o Bournemouth, da Inglaterra, e por isso não foi relacionado para o confronto. Para o seu lugar, o treinador optou por utilizar o centroavante GB.

➡️ Substituto de Rayan para o clássico, GB tem bom retrospecto contra o Flamengo

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)

GB - Vasco
GB na partida entre Vasco e Nova Iguaçu (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã (RJ);
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta);
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

