Diniz define substituto de Rayan para enfrentar o Flamengo; veja a escalação do Vasco
Atacante está de saída para o Bournemouth, da Inglaterra
O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu os onze titulares que vão iniciar a partida contra o Flamengo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Após poupar seus principais jogadores na última partida contra o Nova Iguaçu, Diniz volta a utilizar força máxima no primeiro clássico do Vasco na temporada. A única ausência é Rayan, que está com sua saída encaminhada para o Bournemouth, da Inglaterra, e por isso não foi relacionado para o confronto. Para o seu lugar, o treinador optou por utilizar o centroavante GB.
➡️ Substituto de Rayan para o clássico, GB tem bom retrospecto contra o Flamengo
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)
Confira as informações do jogo entre Flamengo x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã (RJ);
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta);
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
