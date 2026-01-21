Eduarda Menino, influenciadora digital que mostra sua rotina como torcedora do Vasco, utilizou suas redes sociais para detalhar o término do namoro com o atacante Lukas Zuccarello. O vídeo viralizou rapidamente entre a torcida cruz-maltina e o término, detalhado por "Duda" em seus perfis digitais que somam mais de 500 mil seguidores, deu o que falar.

- É meninas, se tá ruim para vocês, se tá difícil, imagina para mim que fiz uma viagem de bate-volta, 14 horas para ir, 14 horas para voltar, para ver o bonito jogar e quando eu cheguei em casa, ele terminou comigo. Moral da história: se valorizem, se cuidem, se amem, não abandonem a acadêmia nunca, porque tá difícil viu?! - desabafou.

Inspirado em Philippe Coutinho, o jovem Zuccarello vê 2026 como um possível ponto de virada na carreira, após ganhar rodagem e amadurecer dentro do clube. Nesta terça-feira (20), o atacante treinou juntamente a equipe profissional, que se prepara para encarrar o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.

Lukas Zuccarello treinou entre os profissionais do Vasco nesta terça-feira (Foto: João Pedro/RP FOTOPRESS)

Lukas Zuccarello desponta como aposta do Vasco para 2026

✍️Texto e entrevista por Pedro Cobalea, setorista do Vasco no Lance!

Zuccarello chegou ao Vasco em 2022, vindo do Sport, inicialmente para reforçar a equipe sub-17. Hoje, já adaptado e mais experiente, é um dos principais nomes da categoria sub-20. Contando partidas pela base e no profissional do Vasco, Lukas nove gols e 13 assistências em 57 jogos.

O meia já atuou em nove jogos pelo time principal, acumulando 323 minutos em campo. Após Rayan e Barros brilharem em 2025, Zuccarello aparece como um dos jovens que podem "explodir" em São Januário na próxima temporada.

Com qualidade no passe, boa finalização e facilidade para atuar entrelinhas, Zuccarello se aproxima do perfil de um clássico camisa 10. Não por acaso, o jovem do Vasco tem em Philippe Coutinho sua principal referência.

🎙️Entrevista exclusiva

Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, a jovem promessa do Vasco chamou atenção pelo drible curto e pela capacidade de deixar os companheiros em boas condições de finalizar.

- O meu estilo de jogo é ofensivo. Tenho uma finalização boa, gosto de quebrar linhas com arrancadas e passes, e ajudo a marcar quando é preciso - explicou em entrevista exclusiva ao Lance!.

A Copinha, aliás, ocupa um espaço especial na trajetória do jogador.

- É sempre muito bom jogar uma Copinha. É uma das maiores competições de base, a experiência é única. Espero que nesta próxima edição a gente consiga fazer uma excelente campanha e sair com o título - projetou o meia, que já atuou tanto pelas pontas quanto centralizado, função em que se sente mais confortável para criar e chegar ao gol.