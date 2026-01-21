Vasco tenta encerrar jejum de quase três anos contra o Flamengo

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Flamengo pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O clássico coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição e traz à tona um tabu incômodo para o torcedor cruzmaltino.

A última vitória do Gigante da Colina no Clássico dos Milhões aconteceu no Campeonato Carioca de 2023. Na ocasião, o Vasco venceu com um golaço de fora da área do lateral Puma Rodríguez, logo no início do segundo tempo. Desde então, os rivais se enfrentaram 12 vezes, com amplo domínio rubro-negro: oito derrotas do Vasco e quatro empates.

Além do jejum no clássico, o Vasco também carrega outro dado negativo. Entre os grandes clubes do Rio de Janeiro, é o que está há mais tempo sem conquistar um título estadual ou nacional. A última taça levantada pelo clube foi em 2016.

Situações opostas no Carioca

Apesar do retrospecto recente desfavorável, o Vasco chega ao confronto em situação mais confortável no Campeonato Carioca. Na estreia, a equipe venceu o Maricá por 4 a 2, utilizando os titulares. Na segunda rodada, empatou em 0 a 0 com o Nova Iguaçu, poupando jogadores e entrando em campo com uma equipe alternativa.

Já o Flamengo vive um início turbulento no Estadual. O clube ocupa a última posição do Grupo B e, até aqui, disputou três partidas com um elenco formado majoritariamente por jogadores da base, somando um empate e duas derrotas. Para o clássico desta quarta-feira, no entanto, a tendência é a utilização do elenco principal, buscando reação imediata na competição.

