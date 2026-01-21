Substituto de Rayan para o clássico, GB tem bom retrospecto contra o Flamengo

O atacante GB deve ser a principal novidade do Vasco no clássico desta quarta-feira (21) contra o Flamengo. O jovem de 20 anos deve iniciar a partida no lugar de Rayan, que está em negociações avançadas para ser vendido ao Bournemouth, da Inglaterra, e não vai ser relacionado.

Nas categorias de base, GB construiu números expressivos contra o Flamengo. Pelo sub-20, foram três gols em três partidas, incluindo dois na goleada por 5 a 0. Já no sub-17, marcou quatro gols em dez jogos disputados. No profissional está será a primeira vez que o jogador vai enfrentar o Rubro-Negro.

No time profissional, GB estreou em 2023 e soma 23 partidas, com três gols marcados. Apesar do início mais cauteloso, o jogador ganhou espaço no fim da temporada passada. Sob o comando de Fernando Diniz, disputou 12 jogos no Brasileirão de 2025 e marcou dois gols, com média de um gol a cada 63 minutos em campo.

GB em ação com a camisa do Vasco (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

A trajetória do atacante, no entanto, teve um momento delicado. Em fevereiro do ano passado, GB chegou a viajar para a Turquia para acertar com o Fenerbahçe, mas o negócio foi interrompido após exames médicos apontarem um possível risco de lesão no joelho. De volta ao Vasco, o departamento médico do clube discordou do diagnóstico e, após novas avaliações, concluiu que não havia necessidade de cirurgia, apenas tratamento conservador.

GB tem contrato com o Vasco até o fim de 2028 e multa rescisória estipulada em R$ 332 milhões. Com a possível saída de Rayan, o clube segue atento ao mercado em busca de mais um atacante, mas a tendência é que o jovem receba uma sequência maior de oportunidades.

