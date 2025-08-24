Torcida do Vasco provoca o Corinthians com referências ao Palmeiras no estádio

A torcida do Vasco preparou provocações no setor visitante de São Januário antes do duelo contra o Corinthians, na tarde deste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver mensagens direcionadas ao rival, além de referências ao Palmeiras, principal adversário do clube paulista.

Entre as provocações, aparecem pichações em referência ao escudo do Palmeiras e à Mancha Alviverde, além de galinhas de plástico penduradas e grãos de milho espalhados pelas escadas de acesso ao setor destinado ao Corinthians no estádio.

Vale lembrar que as torcidas organizadas de Vasco e Palmeiras mantêm relação de proximidade. Integrantes da torcida do Vasco, inclusive, possuem espaço físico nas proximidades do Allianz Parque, onde comercializam produtos do clube.

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo com a missão de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos, a equipe liderada por Fernando Diniz ocupa a décima sexta colocação após perder para o Juventude na última rodada.

O Corinthians, por sua vez, soma 22 pontos, duas posições à frente, mas com uma partida a mais em relação ao rival carioca.

Com o mesmo número de pontos que o Vasco, o Vitória abre o Z4 do Brasileirão, que conta ainda com Juventude, Fortaleza e Sport.

Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CORINTHIANS

21⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).