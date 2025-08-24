menu hamburguer
Vasco

Com novidade no ataque, Vasco está escalado para partida contra o Corinthians

David ganha vaga de Vegetti para a partida deste domingo (24)

Vasco x Grêmio - David
imagem cameraAtacante David na partida contra o Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
15:10
Atualizado há 2 minutos
  • Mais Notícias

O treinador Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para a partida contra o Corinthians. A principal alteração foi a entrada do atacante David no lugar do argentino Vegetti. Com o argentino no banco, Coutinho vai assumir a braçadeira de capitão.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; David (Técnico: Fernando Diniz)

Jair Vasco
Jair em campo pelo Vasco no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outra novidade entre os relacionados é a presença do atacante colombiano Andrés Gómez, recém-contratado, que pode fazer sua estreia com a camisa cruz-maltina.

Escalação do Corinthians

O Corinthians vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro, somando seis partidas consecutivas sem vencer. Para o próximo jogo, o time continua com baixas importantes: os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay seguem no departamento médico, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez.

A escalação alvinegra terá Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, Maycon, Charles, Breno Bidon, Kayke e Gui Negão.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CORINTHIANS
21⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

