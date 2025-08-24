Atitude de Fernando Diniz em Vasco x Corinthians repercute: ‘Que loucura’

Fernando Diniz em Vasco x Corinthians foi um capítulo à parte no primeiro tempo da partida válida pela 21° rodada do Brasileirão. Até aqui, melhor para o Timão, que vence por 1 a 0 mesmo jogando em São Januário.

Com cerca de 20 minutos de jogo, Matheus Bidu recebeu com muita liberdade na ponta esquerda e achou Maycon, sozinho, que finalizou de perna esquerda e abriu o placar. Fernando Diniz foi à loucura em Vasco x Corinthians.

Alguns minutos depois, o jovem Rayan foi chamado por Diniz na beira do campo e levou uma sonora bronca. Não é a primeira vez que o técnico cruzmaltino tem atitudes como essa, mas dessa vez as redes sociais reagiram muito. Veja abaixo.

Atitude de Fernando Diniz em Vasco x Coreinthians viralizou (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Veja atitude de Fernando Diniz em Vasco x Corinthians e repercussão

Escalação das equipes

O treinador Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para a partida contra o Corinthians. A principal alteração foi a entrada do atacante David no lugar do argentino Vegetti. Com o argentino no banco, Coutinho vai assumir a braçadeira de capitão.

Time de Fernando Diniz em Vasco x Corinthians: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; David (Técnico: Fernando Diniz)

O Corinthians atravessa uma fase difícil no Brasileirão, acumulando seis jogos sem vitória. A equipe segue desfalcada de nomes importantes: os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay ainda se recuperam de lesões, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez, que também estão fora.

O Corinthains entra em campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, Maycon, Charles, Breno Bidon, Kayke e Gui Negão.