O Vitória conquistou um resultado muito importante na noite desta quinta-feira ao bater o Ceará por 1 a 0, no Barradão, e ganhou fôlego na árdua luta contra o rebaixamento no Brasileirão. A equipe ainda tem uma montanha para escalar, mas se depender do histórico de superação do Rubro-Negro nos últimos anos, o torcedor pode acreditar até o final.

Quem lembra bem das campanhas recentes do Vitória é o experiente atacante Osvaldo, que chegou em 2023 e viu de tudo no clube, do início desacreditado na Série B à Copa Sul-Americana.

— Tira um peso, a gente vem de três derrotas seguidas. Vencer é sempre importante para continuar somando, conseguimos encurtar a diferença para três pontos para sair do Z-4. O Vitória é isso, é superação. O clube já mostrou várias vezes quando conseguiu superar outras barreiras, desde a Série C. É continuar acreditando para alcançar nosso objetivo. Agradecer ao nosso torcedor, que veio em peso em um horário que não é tão bom assim — comemorou o camisa 11 em entrevista ao canal Premiere.

Depois do gol de Zé Marcos, aos 18 minutos do primeiro tempo, o Vitória se segurou para conquistar sua quinta vitória no Brasileirão - a quinta no Barradão - e se aproximar do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Agora a equipe comandada por Jair Ventura está na 17ª posição, com 25 pontos, enquanto o Peixe vem logo na frente, com 28.

Vitória tem mais uma final pela frente

O Rubro-Negro tem mais um daqueles jogos que são considerados "finais de campeonato". A partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), o Vitória vai até São Januário enfrentar o Vasco, pela 27ª rodada do Brasileirão, em um confronto classificado por Osvaldo como "direto".

— A gente vê como confronto direto, assim como foi o jogo de hoje [contra o Ceará]. Temos mais uma decisão no domingo, é continuar trabalhando para sair desse momento difícil — concluiu o Osvaldo, já de olho na partida entre Vitória e Vasco.