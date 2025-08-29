De negociável a peça-chave: Jair ganha papel importante no Vasco de Diniz

De questionado a protagonista, Jair vive um novo momento no Vasco. O volante, que marcou o gol de empate contra o Botafogo, vem se firmando como peça importante no esquema de Fernando Diniz e tem números que comprovam sua evolução.

Nos últimos cinco jogos como titular, foram 445 ações com a bola, 93% de aproveitamento nos passes, 20 lançamentos certos, 32 duelos ganhos, além de 12 desarmes e 11 interceptações. Nesse período, o Cruz-Maltino conquistou três vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota, alcançando 70% de aproveitamento.

No início do Brasileirão, Jair chegou a ser cotado para deixar o clube, mas deu a volta por cima e recuperou espaço no elenco. Na atual temporada, soma 26 partidas disputadas e um gol marcado. A atuação contra o Botafogo consolidou seu bom momento e o colocou em evidência junto à torcida vascaína.

Após o clássico, Fernando Diniz não poupou elogios ao meio-campista.

— O Jair, com muita justiça, foi o melhor em campo. É um prêmio pela pessoa que é. Todo mundo sabe que quando cheguei aqui, ele era muito questionado, tinha a possibilidade de sair. Sempre gostei dele, tentei levar para o São Paulo e para o Fluminense. É um trabalhador exemplar. Merecia um momento de ser enaltecido pela torcida e fazer um gol importante — destacou o treinador.

O contrato do volante vai até o final de 2025, o que significa que ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Até o momento, o Vasco não procurou o jogador para tratar de uma possível renovação.

O Vasco volta a campo neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), em um confronto direto contra o Sport, na Ilha do Retiro, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Jair siga como titular e mantenha a sequência de boas atuações, fundamentais para a equipe se afastar da zona de rebaixamento.

