Quem é e como joga Carlos Cuesta, reforço do Vasco?

O Vasco está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, que pertence ao Galatasaray, da Turquia. A negociação deve ser concluída por empréstimo, com opção de compra ao fim do vínculo.

continua após a publicidade

➡️ Vasco aceita proposta para vender Figueiredo a clube de Vini Jr

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta se destacou e foi negociado com o Genk, da Bélgica, onde viveu a melhor fase da carreira. Foram 212 partidas, quatro gols e uma assistência em seis temporadas. Em 2022, transferiu-se para o Galatasaray, por cerca de oito milhões de euros, mas não conseguiu sequência e atuou apenas em nove jogos. Pela seleção colombiana, soma 23 convocações.

O Lance! conversou com o jornalista colombiano José David Pinto, da Rádio RNC, sobre o provável reforço do Vasco. Ele destaca a constrante presença do defensor na seleção nacional.

continua após a publicidade

— Carlos Cuesta é um zagueiro que costuma ser convocado por Néstor Lorenzo. Seu perfil é destro, faz parte da seleção colombiana e já participou das Eliminatórias para a Copa do Mundo do próximo ano com a equipe. Teve presença em várias partidas oficiais e conta com a confiança do treinador da seleção, apesar de não ter sido chamado na última data de Eliminatórias — disse o jornalista.

➡️ Jair lamenta chances perdidas e fala em ‘prejuízo’ após empate no clássico

José ainda comenta que, apesar da passagem ruim de Cuesta pelo Galatasaray, o jogador segue com moral na Colômbia. Além disso, cita o tempo de bola nos carrinhos e o mano a mano como principais qualidades do zagueiro. Por outro lado, diz que o defensor deixa a desejar no jogo aéreo.

continua após a publicidade

— Embora não viva um bom momento atualmente, já que a imprensa turca tem classificado sua passagem pelo Galatasaray como decepcionante, aqui na Colômbia ele é visto como um zagueiro confiável. Suas principais virtudes estão nos carrinhos: ele tem ótimo tempo de bola para ir aos duelos rasteiros e recuperar a posse. Também é um defensor rápido, com energia e potência no mano a mano, o que lhe permite ganhar disputas defensivas — analisou José David Pinto.

— No jogo aéreo, porém, não está sua maior qualidade. Primeiro porque não é muito alto, mede apenas 1,79m, e essa não é uma das suas grandes qualidades. Ainda assim, é um jogador que rende bem e que, acredito eu, se for bem acolhido e colocado em um contexto favorável para jogar, pode se adaptar e mostrar o melhor de si — completou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco