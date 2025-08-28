O Vasco está próximo de vender Lucas Figueiredo para o Alverca, de Portugal, clube que tem como coproprietário Vini Jr, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira. A equipe portuguesa apresentou proposta pela compra de 60% dos direitos econômicos do jogador, já aceita pelo Cruz-Maltino. A informação sobre a negociação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

O negócio, contudo, depende do América-MG. O jovem de 24 anos está cedido ao Coelho, que tem a prioridade de igualar a oferta durante o período de empréstimo, que vai até dezembro de 2016. A decisão do clube mineiro definirá se a transferência para o Alverca será concluída.

Na atual temporada, o atacante soma 31 partidas pelo Améric-MG, sendo 28 como titular, com cinco gols e quatro assistências. O time ocupa a 19ª colocação da Série B e luta contra o rebaixamento à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Pelo Vasco, entre 2021 e 2023, Figueiredo disputou 97 jogos e marcou quatro gols.

Conheça o Alverca, clube de Vini Jr

O Alverca faz voltou à primeira divisão do Campeonato Português nesta temporada. Com alma brasileira, a equipe retorna à elite após 21 anos e com um grande nome por trás do sucesso: Vini Jr, novo dono do clube.

O Lance! apurou que o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa adquiriu o clube português em dezembro do ano passado junto a um grupo de investidores. À época, o Alverca emitiu uma nota informando sobre a mudança na gestão. Ricardo Vicintin, acionista majoritário do time, também se manifestou sobre a venda de sua parte a Vini Jr.

— O FC Alverca – Futebol, SAD informa que o engenheiro Ricardo Vicintin vendeu a sua participação qualificada na sociedade a um grupo de investidores espanhóis e brasileiro — escreveu o clube.

— E é aqui que, meus caros, vos deixo. Entramos num clube que pouco ou nada tinha e saímos nesta etapa, deixando um emblema respeitado, uma SAD com condições ímpares em Portugal – desde a saúde financeira, à localização, passando obviamente pela estrutura que é hoje profissionalizada a todos os níveis – e imenso valor acrescentado — disse o ex-acionista.

