Dublador revela briga entre jogadores em Vasco x Botafogo: ‘Isso não’

Um dublador revelou detalhes de uma confusão entre os jogadores no clássico entre Vasco e Botafogo nesta quarta-feira (25). O duelo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil terminou empatado por 1 a 1 em São Januário.

O placar do duelo foi definido foi no primeiro tempo de Vasco x Botafogo. Arthur Cabral abriu o placar para o Alvinegro em linda cabeçada e Jair deixou tudo igual após cruzamento de Nuno Moreira. A decisão por uma vaga na semifinal da competição acontecerá apenas no dia 11 de setembro, após a Data Fifa. O jogo será disputado no Nilton Santos, casa do Glorioso.

Como já era esperado de um clássico, o jogo entre Vasco x Botafogo pegou fogo do início ao fim, e o dublador Gustavo Machado revelou detalhes de algumas discussões entre os jogadores.

- Tira a mão de mim, rapaz - gritou Newton para Vegetti

- Voce não vai fazer isso, não. Não empurra meu jogador - gritou Marçal para o camisa 99 do Vasco

- Não precisa disso, Marçal - respondeu Hugo Moura

- Que pasa? Que pasa? - respondeu Vegetti para o lateral-esquerdo do Botafogo

Paulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja toda a confusão entre os jogdadores em Vasco x Botafogo

Como foi o jogo

Estádio cheio, festa linda da torcida do Vasco em São Januário para um dos jogos mais importantes da temporada, Alvinegros respondendo no campo e paz. Receita perfeita para um grande confronto. E a primeira etapa mostrou todo o equilíbrio de um clássico no mata-mata.

No início, a estratégia de Davide Ancelotti deu certo. Chris Ramos e Arthur Cabral na frente aumentaram força e estatura e, com sete minutos, Cabral aproveitou cruzamento que veio da esquerda e cabeceou como manda o manual: para baixo, com força. Sem chance para Léo Jardim. A formação, no entanto, foi perdendo potência ao longo do primeiro tempo.

Isso porque o Vasco também aproveitou o jogo aéreo para empatar com Jair, no segundo pau, depois de levantamento de Nuno Moreira. Com o Glorioso tendo dois centroavantes e lados com Artur e Montoro, faltava o meio-campo. Aí o Cruz-Maltino levou a melhor e produziu as melhores chances, obrigando John a trabalhar.

Fernando Diniz lançou a equipe da casa para marcar em bloco alto, pressionando e anulando a saída de bola do Botafogo, um dos pontos altos do trabalho de Ancelotti. Nos primeiros movimentos, o Gigante da Colina desperdiçou três chances claras, parando em ótimas defesas de John em Vasco x Botafogo.

Davide, então, sacou Chris Ramos do time e chamou Savarino, que alternou com Montoro entre esquerda e meio. Assim, o Botafogo voltou a ter a bola e passou a assustar no terço final, mas com seu artilheiro, Arthur Cabral, muito isolado.

As trocas de ambos os lados esfriaram a partida. O Botafogo esboçou jogadas profundas no fim, mas sem sucesso. O Vasco, por sua vez, perdeu poder de criação com a saída de Philippe Coutinho. O empate em 1 a 1 foi decretado ao apito final do árbitro Anderson Daronco.