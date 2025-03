Os clubes classificados para a disputa da Sul-Americana 2025 já têm seus potes definidos para o sorteio da fase de grupos, que acontecerá no dia 17 de março. Até então, os 28 clubes classificados foram distribuidos em quatro potes, de acordo com o ranking da Conmebol. Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio são os times brasileiros que participarão desta edição do torneio.

Os quatro eliminados na terceira fase da Pré-Libertadores completarão as 32 equipes na fase de grupos. Os oito terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores entrarão nos playoffs e brigarão por uma vaga nas oitavas de final com os vice-líderes de cada grupo da Sul-Americana. Veja a divisão dos potes:

Pote 1

Atlético-MG (BRA); Fluminense (BRA); Grêmio (BRA), Independiente (ARG); Cruzeiro (BRA); Lanús (ARG); Defensa y Justicia (ARG); América de Cali (COL).

Pote 2

Vasco (BRA); Huracán (ARG); Palestino (CHI); Unión Española (Chile); Guarani (PAR); Godoy Cruz (ARG), Caracas (VEN); Universidad Católica (VEN).

Pote 3

Unión (ARG); Nacional Potosí (BOL); Cienciano (PER); Sportivo Luqueño (PAR); Puerto Cabello (VEN); Racing (URU); Once Caldes (COL); Cerro Largo (URU).

Pote 4

Vitória (BRA); Deportivo San José (BOL); Mushuc Runa (EQU); Atlético Grau (PER); Libertadores G1; Libertadores G2; Libertadores G3; Libertadores G4.

As últimas três vagas serão preenchidas pelos eliminados dos confrontos da fase preliminar da Libertadores entre: Allianza Lima x Desportes Iquique; Corinthians x Barcelona; Boston River x Bahia.

Fase de grupos não terá confrontos brasileiros

A composição dos grupos da Copa Sul-Americana será diretamente influenciada pela definição dos potes, que ainda aguarda confirmação oficial da Conmebol. Como a fase preliminar não contempla clubes brasileiros, os seis classificados não poderão cair em um mesmo grupo. O mesmo vale para os seis argentinos na competição: Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Union de Santa Fe, Lanús e Defensa y Justicia.

Os times de Brasil e Argentina entram direto na fase de grupos na Copa Sul-Americana. Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio se classificaram pelo Brasileirão. Os clubes argentinos são Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Unión de Santa Fe, Lanús e Defensa y Justicia. Se juntarão a eles na fase de grupos os 16 times classificados da fase preliminar, além dos quatro clubes eliminados na terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América - Corinthians e Bahia podem estar nesta etapa.