Vasco

Nuno Moreira celebra gol em vitória do Vasco no clássico com o Fluminense

Atacante português marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 no Maracanã

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
21:59
Nuno Moreira comemora gol do vasco em clássico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Nuno Moreira marcou o segundo gol do Vasco na vitória por 2 a 0 em cima do Fluminense na noite desta segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida no Maracanã, o atacante cruz-maltino celebrou o triunfo no clássico, que colocou o time de São Januário na oitava posição, com 39 pontos.

— É um clássico, um jogo grande e nos dá mais confiança para os próximos jogos que vêm aí. Mas nós já sabemos do bom trabalho que temos ainda que fazer e estamos muito felizes pela vitória — iniciou Nuno Moreira.

Nuno Moreira após o gol em Vasco x Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Nuno Moreira após o gol em Vasco x Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— Então, eu acho que antes mesmo das vitórias nós já tínhamos vindo a desempenhar bons jogos, mas a sorte não estava ao nosso lado. Acho que, hoje em dia, temos muito mais confiança em nós, estamos conseguindo fazer gols. Isso, com a confiança agregada, transformou-se em vitórias. Estou feliz aqui. Eu acho que quando nós estamos felizes, ficamos mais confiantes. Não há cansaço e tudo sai naturalmente — completou o cruz-maltino.

Como foi Vasco x Fluminense no Maracanã

Logo nos primeiros minutos, Barros errou na saída de bola, entregando o presente para Germán Cano. O artilheiro tricolor finalizou com força, e Léo Jardim fez um milagre digno de aplausos no Maracanã. O Fluminense dominava o jogo, trocava passes com facilidade e parecia perto de abrir o placar. Mas o futebol tem dessas: quando o adversário parece mais confortável, surge o imponderável.

Aos 38 minutos, Rayan mostrou por que é tratado como joia em São Januário. Recebeu de Paulo Henrique, arriscou de fora da área e contou com um desvio em Freytes para enganar Fábio. A bola morreu no fundo da rede e incendiou o setor vascaíno. O gol mudou o clima, e o Vasco passou a jogar com confiança. O primeiro tempo terminou com desentendimento entre Rayan e Canobbio, mas o recado estava dado: o garoto não se intimida em clássicos.

Na volta do intervalo, o Vasco manteve o ritmo. Logo no início, Rayan novamente arriscou de fora, Fábio espalmou e, após uma sequência de rebotes, Nuno Moreira apareceu para empurrar a bola para o gol e ampliar. O 2 a 0 parecia definitivo — e foi. O Fluminense, abalado, não conseguiu reagir nem com as entradas de John Kennedy e Keno. Enquanto o cruzmaltino trocava passes, a torcida fazia a tradicional “Ola” nas arquibancadas já aos 27 minutos do segundo tempo.

Rayan, exausto, saiu aplaudido e até de maca, ovacionado pelos vascaínos. No apito final, o Vasco controlava o jogo e parecia mais perto do terceiro gol do que o Fluminense de reagir. Foi uma vitória com autoridade, símbolo de uma equipe que começa a reencontrar seu caminho — e de um jovem que já joga como gente grande e tem um futuro brilhante.

