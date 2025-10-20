Fernando Diniz garante que jogador do Vasco ‘tem que estar no radar de Copa do Mundo’

Um dos destaques da vitória do Vasco em cima do Fluminense na noite desta segunda-feira (20) foi Rayan, que vive grande fase. O jovem atacante fez o primeiro gol do triunfo por 2 a 0 no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico Fernando Diniz garantiu que o vascaíno precisa estar no radar da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

— Rayan só confirma o que eu percebi muito precocemente quando cheguei. Ele tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele esta cada vez mais sólido. Ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. O Rayan de amanhã tem tudo para ser melhor do que o de hoje. Ele é muito especial — disse Diniz.

Pontos fortes de Rayan para Fernando Diniz

Ainda sobre Rayan, Fernando Diniz detalhou as qualidades do atacante do Vasco, chamando a atenção para a idade do jogador.

— Rayan é um jogador completo, ele tem muita coisa, muita qualidade. Eu vou repetir: ele é um jogador de 19 anos, grande, rápido, ágil, que chuta com muita precisão de qualquer lugar, é um jogador canhoto, que dribla e que sabe construir. Sabe tabelar, sabe virar o jogo. Quando precisa dele na primeira fase de construção, ele vem. Quando precisa cair de um lado ele cai, do outro lado ele cai. Hoje ele está começando a aproveitar melhor a sua impulsão. E é um jogador muito atlético. Ele é um jogador muito completo. Quando eu falo que precisa ter um olhar criterioso com o Rayan, é porque ele está em franca evolução e sobrando cada vez mais. Ele merece um olhar da seleção brasileira, um olhar bem específico para ele. É um jogador bem especial — analisou o vascaíno.

Como foi o gol de Rayan no Vasco x Fluminense

O gol de Rayan, aos 37 minutos do primeiro tempo, foi o primeiro do clássico no Maracanã. O atacante, em forte chute com o pé esquerdo, estufou a rede do goleiro Fábio, surpreendido com um desvio no caminho. No total, Rayan teve três finalizações na partida, com duas no gol tricolor.

Análise de Fernando Diniz da partida

O Vasco não teve um domínio absoluto da partida, mas foi eficiente quando chegou ao ataque. Para o técnico Fernando Diniz, a sua equipe soube aproveitar as oportunidades.

— Às vezes não diz o que foi a partida. No segundo tempo a gente teve um controle meio que absoluto do jogo, a gente soube selecionar a hora de jogar, a hora de atacar, a hora de controlar. Fomos muito eficientes, a verdade, nos chutes. Tem um jogo agora, recentemente, Corinthians e Atlético-MG, o Corinthians também finalizou poucas vezes, mas teve um volume ofensivo muito importante. Acho que no segundo tempo a gente teve um volume ofensivo, embora tenha chutado pouco. A gente teve um volume muito importante de controle, de posse e com chances claras para poder fazer ataques que poderiam terminar em gol — disse o treinador.

Veja outras respostas de Fernando Diniz após Vasco x Fluminense

Atuação de Nuno Moreira (autor do segundo gol)

"É um dos jogadores mais inteligentes que eu já trabalhei. Tem muita inteligência para jogar e absorver informação. Ele vai reconhecer o próprio potencial. Caiu como uma luva no Vasco. Fico feliz dele jogar bem, fazer gol e dar assistência. Ele é tático, solidário e ajuda a gente em todas as fases do jogo."

Já pensa em rodar o elenco mirando a Copa do Brasil?

"Absolutamente não. A Copa do Brasil é em dezembro, faltam dois meses ainda. Eu não sou treinador de rodízio. Só se precisar. A gente treina muito intenso e prepara o jogador para aguentar. Se alguém precisar de fora, vamos fazer isso. Eu ainda não estou pensando na Copa do Brasil."

Dupla Robert Renan e Cuesta na zaga

"Tem a combinação de um jogador mais sério e um jogador mais técnico, e eu não acho que isso é o mais importante. São jogadores de potencial, e são jovens ainda. São jogadores de saúde e que conseguem jogar partidas sequenciais sem problema. O mais importante é a maneira que o time se comporta como todo. O Coutinho, Rayan e os dois pontas se dedicam na marcação de forma admirável. É assim que eu vejo futebol."

Elogios para Zubeldía

"O Zubeldía é um dos grandes treinadores do futebol sul-americano. São jogos difíceis. O Fluminense acertou na contratação dele. Eu nunca trabalhei perto dele, mas temos amigos em comum e as referencias dele são as melhores possíveis. Os times dele são sempre competitivos. É um prazer encontra-lo. Parece ser uma pessoa de ótimo caráter."