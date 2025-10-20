Europeus se impressionam com Rayan em Vasco x Fluminense: ‘Em breve’

Rayan foi decisivo. A promessa das categorias de base do Vasco foi destaque da vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O atacante ganhou destaque internacional após a partida de gala no clássico.

O camisa 77 foi autor do primeiro gol do Vasco no confronto. Através de uma jogada individual, ele arrancou e finalizou de fora da área para marcar. Posteriormente, o atacante voltou a brilhar. Em uma jogada semelhante, Rayan voltou a arriscar em direção ao gol, só que desta vez, Fábio deu rebote e Nunu Moreira balançou as redes.

A atuação de gala do atacante viralizou mundialmente. Nas redes sociais, torcedores europeus, que acompanhavam o confronto, elogiaram a joia das categorias de base do Vasco. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Segundo gol todo graças ao Rayan de novo"

Tradução: "Rayan com um golaço pelo Vasco. É um nome a ser observado, será um grande jogador do Brasil em breve, se tudo correr bem. Ele é um talento".

Tradução: "Rayan, do Vasco da Gama, em breve na Europa"

Tradução: "Rayan voltou a marcar, em Vasco da Gama x Fluminense, com 11 gols em 27 jogos. O jogador, nascido em 2006, está sob a lupa do Milan. Um verdadeiro talento"

Como foi Vasco x Fluminense?

Texto por: Pedro Cobalea

Logo nos primeiros minutos, Barros errou na saída de bola, entregando o presente para Germán Cano. O artilheiro tricolor finalizou com força, e Léo Jardim fez um milagre digno de aplausos no Maracanã. O Fluminense dominava o jogo, trocava passes com facilidade e parecia perto de abrir o placar. Mas o futebol tem dessas: quando o adversário parece mais confortável, surge o imponderável.

Aos 38 minutos, Rayan mostrou por que é tratado como joia em São Januário. Recebeu de Paulo Henrique, arriscou de fora da área e contou com um desvio em Freytes para enganar Fábio. A bola morreu no fundo da rede e incendiou o setor vascaíno. O gol mudou o clima, e o Vasco passou a jogar com confiança. O primeiro tempo terminou com desentendimento entre Rayan e Canobbio, mas o recado estava dado: o garoto não se intimida em clássicos.

Na volta do intervalo, o Vasco manteve o ritmo. Logo no início, Rayan novamente arriscou de fora, Fábio espalmou e, após uma sequência de rebotes, Nuno Moreira apareceu para empurrar a bola para o gol e ampliar. O 2 a 0 parecia definitivo — e foi. O Fluminense, abalado, não conseguiu reagir nem com as entradas de John Kennedy e Keno. Enquanto o cruzmaltino trocava passes, a torcida fazia a tradicional “Ola” nas arquibancadas já aos 27 minutos do segundo tempo.

Rayan, exausto, saiu aplaudido e até de maca, ovacionado pelos vascaínos. No apito final, o Vasco controlava o jogo e parecia mais perto do terceiro gol do que o Fluminense de reagir. Foi uma vitória com autoridade, símbolo de uma equipe que começa a reencontrar seu caminho — e de um jovem que já joga como gente grande e tem um futuro brilhante.